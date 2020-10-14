Этот пёс не любит вставать рано. Его ежедневная реакция смешит хозяйку

Как сообщает Daily Mail, Эдди – капризный семилетний пес, который злится, когда хозяйка заставляет его вставать. Маленький Эдди считает, что он «сова», поэтому не любит просыпаться.

Некоторые собаки любят спать вместе с хозяевами. Посмотрите на злую собаку, которая не хочет вставать по утрам.

В кадре женщина по имени Лиза осторожно откидывает одеяло, прикрывающее питомца, и слышит лай и рычание пса. Она пытается успокоить собаку и говорит: «Не на что сердиться. Сегодня хороший день, мы идем на работу».

Когда Эдди снова ложится, надеясь, что его оставят в постели, Лиза говорит, что даст ему еще пять минут. Иногда он даже пытается укусить Лизу за руку, чтобы остаться в постели.

Оказывается, что пес ездит с женщиной на работу каждый день, и вот для чего нужно рано вставать.