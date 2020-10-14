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Этот пёс не любит вставать рано. Его ежедневная реакция смешит хозяйку

14 октября 2020 12:00
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Некоторые собаки любят спать вместе с хозяевами. Посмотрите на злую собаку, которая не хочет вставать по утрам.

Как сообщает Daily Mail, Эдди – капризный семилетний пес, который злится, когда хозяйка заставляет его вставать. Маленький Эдди считает, что он «сова», поэтому не любит просыпаться.

Этот пёс не любит вставать рано. Его ежедневная реакция смешит хозяйку-1

Фото: Caters

В кадре женщина по имени  Лиза осторожно откидывает одеяло, прикрывающее питомца, и слышит лай и рычание пса. Она пытается успокоить собаку и говорит: «Не на что сердиться. Сегодня хороший день, мы идем на работу».

Этот пёс не любит вставать рано. Его ежедневная реакция смешит хозяйку-4

Фото: Caters

Когда Эдди снова ложится, надеясь, что его оставят в постели, Лиза говорит, что даст ему еще пять минут. Иногда он даже пытается укусить Лизу за руку, чтобы остаться в постели.

Оказывается, что пес ездит с женщиной на работу каждый день, и вот для чего нужно рано вставать.

Этот пёс не любит вставать рано. Его ежедневная реакция смешит хозяйку-7

Фото: Caters

«Эдди ненавидит, когда его беспокоят. Я пытаюсь разбудить его мягко. Видео – просто обычная реакция на то, что ему нужно просыпаться».

Щенок пытался залезть на кровать, но у него не получалось. Хозяйка сняла очень смешное видео  подробнее здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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