Не забывайте об отдыхе. О чём нужно помнить Козерогам в 2021 году

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Козерогам?

Для представителей десятого знака Зодиака год в целом будет удачен. Символ года любит прямых и трудолюбивых людей, а Козерог считается самым трудолюбивым и серьёзным знаком Зодиака. С самого начала года семейных или состоящих в отношениях Козерогов ждёт масса приятных моментов. В то же время на работе не будет завала, наоборот, нагрузка окажется ниже привычной.

Весной представителей данного знака Зодиака привычно потянет полностью уйти в работу, но перегружать себя не надо. Кроме того, для решения некоторых вопросов понадобится творческое мышление. Если с этим возникнут трудности, попробуйте посоветоваться с Водолеями или Близнецами, они вам предложат несколько вариантов решения задачи, даже не отвлекаясь от процесса подкрашивания губ перед зеркальцем.

Летом тоже можно будет хорошо потрудиться. Правда, коллеги и подчинённые будут ворчать, мол, в такое время лучше бы корпоратив на пляже устроить. Впрочем, все их возражения резко исчезнут, если общие усилия сделают компанию более успешной, что обеспечит всем хорошую премию к зарплате. Однако свободным Козерогам всё-таки надо хотя бы немного отвлечься от работы и подумать о романтике. Даже если отношения не сложатся, общение с симпатичным человеком поможет увидеть мир под другим углом.

Осенью и зимой гороскоп рекомендует придерживаться старых схем. В большинстве случаев полученный опыт позволит решить поставленные задачи, не прибегая к каким-то новым подходам. Впрочем, эксперименты не запрещены, особенно если они кажутся весьма перспективными. Ближе к праздникам у семейных Козерогов может случиться небольшой разлад, если это действительно произойдёт, то помните: ссора забудется, а сгоряча сказанные слова – запомнятся. Так что постарайтесь решить конфликт мирно, тогда всё будет хорошо.