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Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа

29 декабря 2020 07:37
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Всегда приятно научиться чем-то новенькому. Но есть одна беда – не всем нравится сам процесс обучения. Однако зачастую можно найти какой-нибудь приятный для этого способ. Вот взять, например, умение работать с графическим редактором. Если просто выполнять какие-то задания и упражнения, которых нынче составлено немало, то можно, конечно, научиться, но будет не очень весело.

С другой стороны, можно участвовать в каких-нибудь забавных проектах. На ресурсе Reddit есть сообщество пользователей, где люди вместе соревнуются в самом смешном варианте фотомонтажа. Так можно и навыки редактирования снимков улучшить, и развлечься. Вот несколько смешных примеров.

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире 

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -1

Фото: reddit.com/user/xprmntng

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -3

Фото: reddit.com/user/Harleye

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -5

Фото: reddit.com/user/mastersonic_YT

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -7

Фото: reddit.com/user/Tweeedles

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -9

Фото: reddit.com/user/Billy-On-Air

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -11

Фото: reddit.com/user/Blrryalex

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -13

Фото: reddit.com/user/unordinary_pillow

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -15

Фото: reddit.com/user/Real_Spare_571

Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа -17

Фото: reddit.com/user/241baka

Кстати, ранее мы собрали коллекцию фотографий, которые не нуждаются в редактировании. Для потрясающего эффекта достаточно длинной выдержки – подробнее здесь.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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