Отличный способ улучшить навыки. Люди показали смешные примеры фотомонтажа

Всегда приятно научиться чем-то новенькому. Но есть одна беда – не всем нравится сам процесс обучения. Однако зачастую можно найти какой-нибудь приятный для этого способ. Вот взять, например, умение работать с графическим редактором. Если просто выполнять какие-то задания и упражнения, которых нынче составлено немало, то можно, конечно, научиться, но будет не очень весело.

С другой стороны, можно участвовать в каких-нибудь забавных проектах. На ресурсе Reddit есть сообщество пользователей, где люди вместе соревнуются в самом смешном варианте фотомонтажа. Так можно и навыки редактирования снимков улучшить, и развлечься. Вот несколько смешных примеров.

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире