Какое хвойное дерево посадить в саду и как правильно за ним ухаживать?

Зимние праздники для владельцев загородных участков – особая пора. Именно в это время можно преобразить усадьбу, создать свою неповторимую новогоднюю атмосферу и погрузиться в настоящую сказку. Неизменным для всех условием остается лишь традиционный атрибут Рождества и Нового года – хвойное дерево. При этом, считают специалисты, на роль главной красавицы в саду претендовать может не только привычная ель. Хотя и здесь существует немало интересных вариантов.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Классическая – это ель обыкновенная, которая растет у нас в лесу. Как вариант, можно рассмотреть ель сизую, возле которой мы находимся. Довольно декоративный вид имеют пихты. Можно предложить пихту белую, пихту Нордмана или кавказскую – очень пушистые, в принципе можно их рекомендовать к посадке.

Однако специалисты напоминают, покупая маленькую пушистую елочку, зачастую спустя годы мы получаем высокое раскидистое хвойное дерево. Александр Овсей:

Но есть одно «но»: в данном случае все растения обладают довольно интенсивными темпами роста. Высота их во взрослом состоянии составляет более 20 метров, данный момент следует учитывать при выборе растения, при его посадке. Помимо роста в высоту, видим, что крона довольно широкая получается. Участок должен позволять разрастаться дереву во все стороны, чтобы крона была не однобокая. И второй момент: желательно должен быть освещенный участок, незатененный, тогда дерево будет расти более интенсивно, у него будет более насыщенный цвет хвои, по декоративным качествам оно будет намного лучше, чем в затененном месте.

Но выход есть и для владельцев небольших участков, которые мечтают про сияющее огнями новогоднее дерево в саду. Александр Овсей:

Если вы хотите выбрать растение, которое не будет достигать 15-20 метров во взрослом состоянии, следует обратить внимание на сортовые формы. Как правило, по всем вышеперечисленным видам растения, есть сортовые формы, которые не обладают таким интенсивным ростом, которые во взрослом возрасте не превышают высоты двух-трех метров. Но следует иметь в виду, что данное растение размножается только прививкой, передает свои сортовые качества только в привитой форме, либо иными вегетативными способами размножения. Если это семенное потомство данного сортового растения, идет расщепление и, соответственно, мы можем получить как карликовое растение, так и высокоствольную форму.

При посадке и в первые годы роста сортовым экземплярам важно обеспечить повышенное внимание. Александр Овсей:

Уход нужен. Как правило, нужно смотреть за подвойной частью, чтобы не происходил рост побегов с подвоя, удалять их при наличии данного явления. Следует учитывать еще при посадке: не заглублять ниже корневой шейки, чтобы прививка тоже была наверху.