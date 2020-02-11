Девушка вернула сумку с деньгами владельцу и получила подарок

Сначала девушка подумала, что всё словно в кино: находишь сумку, а в ней – деньги. На папках было написано, сколько внутри наличности. В сумме получалось 30 тысяч канадских долларов (22,5 тысячи долларов США).

Как сообщает CTV News Toronto, 8 февраля в канадском городе Милтон 17-летняя Кайли Макдоналд нашла на площади сетчатый мешок с пластиковыми папками внутри.

Старшеклассница нашла чужую сумку с деньгами и отнесла её в полицию. Владелец сумки отблагодарил девушку.

Затем школьница позвонила бабушке и рассказала о находке. Женщина пришла к внучке, и они вместе направились в полицию. Правоохранители выяснили, что сумка принадлежит расположенной неподалёку стоматологической клинике.

Далее пропажа была возвращена законному владельцу. На следующий день мужчина попросил девушку встретиться с ним и в знак благодарности вручил чек на 500 канадских долларов (около 375 долларов США).

Ученица 12 класса сказала, что добавит эти деньги к своим накоплениям и купит себе компьютер.

Пару недель назад мы рассказывали похожую историю.