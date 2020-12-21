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Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой

21 декабря 2020 12:51
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Основательница онлайн-сообщества под названием «Искусство фотографироваться» Рената Сезар поделилась простой хитростью, как избежать второго подбородка на фотографиях.

По информации Daily Mail, открыть маленький секрет Сезар решила из-за приближающихся праздников, она хочет, чтобы люди остались довольны фотографиями, которые скоро сделают. Рената рекомендует «технику персика».

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой -1

Фото: instagram.com/reesewitherspoon 

«Это простой трюк, который ежедневно используют влиятельные лица, знаменитости и политики. Не держите подбородок в обычном положении перед камерой. Подбородок вытяните вперед по небольшой дуге, как будто держите под ним персик», – объяснила жительница Лондона.

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой -4

Фото: instagram.com/itsamyadams 

По словам Сезар, этот трюк могут использовать люди как с двойным подбородком, так и без него, чтобы выглядеть удачнее. Если сложно представить персик под подбородком, можно руководствоваться простыми правилами: вытянуть шею, чуть наклонить вперёд голову и не улыбаться слишком широко.

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой -7

Фото: Art of Being Photographed 

«Это делает вашу челюсть более контурной. Ваша шея выглядит стройнее. Вы можете заметить, что под подбородком отбрасывается тень, что тоже делает вас худее», – добавила Рената.

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой -10

Фото: Art of Being Photographed 

Основательница сообщества назвала нескольких знаменитостей, которые могут служить яркими примерами применения «техники персика», это Кайли Дженнер, Риз Уизерспун, Хлоя Кардашьян.

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой -13

Фото: instagram.com/kyliejenner 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, неудачная фотография которой попала в газету. Возможной виновницей являются родители её одноклассницы – подробности здесь.

# Фотография # калейдоскоп # Риз Уизерспун # Фотофакт

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