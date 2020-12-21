Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой

Основательница онлайн-сообщества под названием «Искусство фотографироваться» Рената Сезар поделилась простой хитростью, как избежать второго подбородка на фотографиях. По информации Daily Mail, открыть маленький секрет Сезар решила из-за приближающихся праздников, она хочет, чтобы люди остались довольны фотографиями, которые скоро сделают. Рената рекомендует «технику персика».

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

«Это простой трюк, который ежедневно используют влиятельные лица, знаменитости и политики. Не держите подбородок в обычном положении перед камерой. Подбородок вытяните вперед по небольшой дуге, как будто держите под ним персик», – объяснила жительница Лондона.

Фото: instagram.com/itsamyadams

По словам Сезар, этот трюк могут использовать люди как с двойным подбородком, так и без него, чтобы выглядеть удачнее. Если сложно представить персик под подбородком, можно руководствоваться простыми правилами: вытянуть шею, чуть наклонить вперёд голову и не улыбаться слишком широко.

Фото: Art of Being Photographed

«Это делает вашу челюсть более контурной. Ваша шея выглядит стройнее. Вы можете заметить, что под подбородком отбрасывается тень, что тоже делает вас худее», – добавила Рената.

Фото: Art of Being Photographed

Основательница сообщества назвала нескольких знаменитостей, которые могут служить яркими примерами применения «техники персика», это Кайли Дженнер, Риз Уизерспун, Хлоя Кардашьян.

Фото: instagram.com/kyliejenner