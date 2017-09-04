Прямой эфир

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака

04 сентября 2017 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Умерла актриса Стелла Барановская.

Об этом 4 сентября сообщила певица и журналист Катя Гордон. Женщина отметила, что актриса умерла «в диких болях».

Барановская скончалась от рака. Ей было 30 лет. У актрисы остался шестилетний сын Даня.

Поддержку Барановской в трудную минуту оказывали Анфиса Чехова, Катя Гордон, Зара, Лера Кудрявцева. Они выразили свои соболезнования и скорбят об утрате.

Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении (подробнее). 

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака-1

Фото: instagram.com/zara_music

Певица Зара на своей странице в Instagram сообщила, что узнала о смерти подруги одной из первых – в последние дни жизни Барановской Зара находилась рядом с ней, а семья певицы заботилась о сыне Стеллы.

Зара, певица:
Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его. Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная....

Анфиса Чехова выразила свои соболезнования. 

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака-4

О смерти подруги скорбит и телеведущая Лера Кудрявцева. 

«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака-7

На прошлой неделе от рака скончался известный российский скрипач Дмитрий Коган – здесь подробнее.

# Фотофакт # Некролог # Анфиса Чехова # Зара # Стелла Барановская # Лера Кудрявцева # Катя Гордон

Другие новости рубрики

Все новости
Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза
04 сентября 2017 13:19

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза

В Воронеже груженый лесом автопоезд протаранил идущие впереди легковушки и вызвал пожар: 5 человек пострадали
04 сентября 2017 10:15

В Воронеже груженый лесом автопоезд протаранил идущие впереди легковушки и вызвал пожар: 5 человек пострадали

В Мадриде легковушка на полном ходу врезалась в магазин с людьми: погиб трехлетний ребенок
04 сентября 2017 10:13

В Мадриде легковушка на полном ходу врезалась в магазин с людьми: погиб трехлетний ребенок