«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака

Певица Зара на своей странице в Instagram сообщила, что узнала о смерти подруги одной из первых – в последние дни жизни Барановской Зара находилась рядом с ней, а семья певицы заботилась о сыне Стеллы.

Зара, певица:

Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его. Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная....

Анфиса Чехова выразила свои соболезнования.