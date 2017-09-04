«Сердце разрывается от несправедливости жизни»: 30-летняя актриса Стелла Барановская умерла от рака

Новости России. Умерла актриса Стелла Барановская.
Об этом 4 сентября сообщила певица и журналист Катя Гордон. Женщина отметила, что актриса умерла «в диких болях».
Барановская скончалась от рака. Ей было 30 лет. У актрисы остался шестилетний сын Даня.
Поддержку Барановской в трудную минуту оказывали Анфиса Чехова, Катя Гордон, Зара, Лера Кудрявцева. Они выразили свои соболезнования и скорбят об утрате.
Не стоит искать правду в соцсетях: Анфиса Чехова о Стелле Барановской и ее решении (подробнее).
Фото: instagram.com/zara_music
Певица Зара на своей странице в Instagram сообщила, что узнала о смерти подруги одной из первых – в последние дни жизни Барановской Зара находилась рядом с ней, а семья певицы заботилась о сыне Стеллы.
Зара, певица:
Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его. Сердце разрывается от несправедливости жизни. Стелла действительно словно бабочка красивая, хрупкая, добрая, ранимая... я очень надеюсь, что ее страдания наконец завершились. А о Данечке мы позаботимся. Лети, родная....
Анфиса Чехова выразила свои соболезнования.
О смерти подруги скорбит и телеведущая Лера Кудрявцева.
На прошлой неделе от рака скончался известный российский скрипач Дмитрий Коган – здесь подробнее.