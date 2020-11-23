Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Какое лучше использовать тесто: бездрожжевое или дрожжевое? Разницы как таковой нет. Если вы любите красивую пышную выпечку, то берите дрожжевое. Если вы готовите, например, штрудель, то лучше взять бездрожжевое тесто.

Сливочный сыр – очень интересный и универсальный продукт, потому что с ним можно сделать огромное количество блюд. Можно приготовить фантастический мусс для бутербродов, можно использовать в сладкой выпечке. Это очень интересная основа для блюд.

Если вы не хотите, чтобы ваша выпечка горчила, ни в коем случае не трите белую составляющую лимона, потому что в ней находится горечь. Снимайте максимально жёлтую часть.

В ресторанах слоёное тесто либо покупают, либо готовят самостоятельно. На самом деле это, наверное, самый стратегический продукт для ресторанов, которые готовят завтраки, потому что огромное количество круассанов, слоек продают в ресторанах. Этот продукт незаменим именно на кухне в ресторане.

В начинку даниша можно добавить свежие ягоды либо сезонные фрукты.