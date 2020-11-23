Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: слоёное замороженное тесто, яйцо, творог (2 ст. л.), сливочный сыр (100 г), цедра лимона, сахар (1 ст. л.), мука, ванилин.
Для начала припудрим доску мукой, отрезаем вот такой прямоугольник из слоёного теста и слегка раскатываем его.
Тесто нарезаем на красивые квадратики. Для этого я подравниваю с одной стороны и с другой, делим пополам.
Застилаем противень пергаментом, укладываем сюда основу для даниша.
Берём сливочный сыр и примнём его.
К сливочному сыру добавляем ванилин, сахар, немного цедры лимона и творог. Отделяем белок от желтка и отправляем белок в начинку, а желток будет использоваться для смазывания краешков даниша, чтобы они получились красивые и золотистые. Перемешиваем начинку.
Промазываем слоёное тесто желтком и укладываем начинку на слоёное тесто.
Оставшиеся краешки используем в качестве бордюра для нашей выпечки и промазываем их желтком.
Запекаем при температуре 180 градусов 10 минут.
Перекладываем даниши на тарелку.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Какое лучше использовать тесто: бездрожжевое или дрожжевое? Разницы как таковой нет. Если вы любите красивую пышную выпечку, то берите дрожжевое. Если вы готовите, например, штрудель, то лучше взять бездрожжевое тесто.
Сливочный сыр – очень интересный и универсальный продукт, потому что с ним можно сделать огромное количество блюд. Можно приготовить фантастический мусс для бутербродов, можно использовать в сладкой выпечке. Это очень интересная основа для блюд.
Если вы не хотите, чтобы ваша выпечка горчила, ни в коем случае не трите белую составляющую лимона, потому что в ней находится горечь. Снимайте максимально жёлтую часть.
В ресторанах слоёное тесто либо покупают, либо готовят самостоятельно. На самом деле это, наверное, самый стратегический продукт для ресторанов, которые готовят завтраки, потому что огромное количество круассанов, слоек продают в ресторанах. Этот продукт незаменим именно на кухне в ресторане.
В начинку даниша можно добавить свежие ягоды либо сезонные фрукты.