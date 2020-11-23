Прямой эфир

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака

23 ноября 2020 10:05
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: слоёное замороженное тесто, яйцо, творог (2 ст. л.), сливочный сыр (100 г), цедра лимона, сахар (1 ст. л.), мука, ванилин.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -1

Для начала припудрим доску мукой, отрезаем вот такой прямоугольник из слоёного теста и слегка раскатываем его.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -4

Тесто нарезаем на красивые квадратики. Для этого я подравниваю с одной стороны и с другой, делим пополам.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -7

Застилаем противень пергаментом, укладываем сюда основу для даниша.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -10

Берём сливочный сыр и примнём его.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -13

К сливочному сыру добавляем ванилин, сахар, немного цедры лимона и творог. Отделяем белок от желтка и отправляем белок в начинку, а желток будет использоваться для смазывания краешков даниша, чтобы они получились красивые и золотистые. Перемешиваем начинку.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -16

Промазываем слоёное тесто желтком и укладываем начинку на слоёное тесто.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -19

Оставшиеся краешки используем в качестве бордюра для нашей выпечки и промазываем их желтком.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -22

Запекаем при температуре 180 градусов 10 минут.

Перекладываем даниши на тарелку.

Готовим слойку с творожной начинкой. Быстрый и простой рецепт завтрака -25

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Какое лучше использовать тесто: бездрожжевое или дрожжевое? Разницы как таковой нет. Если вы любите красивую пышную выпечку, то берите дрожжевое. Если вы готовите, например, штрудель, то лучше взять бездрожжевое тесто.

Сливочный сыр – очень интересный и универсальный продукт, потому что с ним можно сделать огромное количество блюд. Можно приготовить фантастический мусс для бутербродов, можно использовать в сладкой выпечке. Это очень интересная основа для блюд.

Если вы не хотите, чтобы ваша выпечка горчила, ни в коем случае не трите белую составляющую лимона, потому что в ней находится горечь. Снимайте максимально жёлтую часть.

В ресторанах слоёное тесто либо покупают, либо готовят самостоятельно. На самом деле это, наверное, самый стратегический продукт для ресторанов, которые готовят завтраки, потому что огромное количество круассанов, слоек продают в ресторанах. Этот продукт незаменим именно на кухне в ресторане.

В начинку даниша можно добавить свежие ягоды либо сезонные фрукты.

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