Не прошедшую в «Голос» белоруску пригласила выступить на своём концерте Диана Арбенина

Новости Беларуси. В эфире шоу «Голос» 26-летняя Александра Степанова из Минска исполнила песню «Ты дарила мне розы». В шоу девушку не взяли, но автор песни – Диана Арбенина – пригласила землячку выступить на концерте группы «Ночные снайперы» в Москве. Наставники шоу «Голос» прокомментировали исполнение песни. Ани Лорак спросила, нравится ли Александре такая музыка. Исполнительница ответила утвердительно. «Мне нравится характер этой песни, она драйвовая, мне так кажется, эмоциональная».

Фото: instagram.com/_sashastepanova_

Константин Меладзе сказал, что это как раз тот случай, когда исполнитель сделал все, чтобы наставники не нажали кнопку. «Слушая вас спиной, ощущение, что это взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в плохом настроении». Эфир увидела Диана Арбенина, которая записала видеообращение в соцсетях. Артистка пригласила девушку спеть вместе на концерте в Олимпийском.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/d_arbenina_official

Диана Арбенина:

Я по поводу песни «Ты дарила мне розы», которую спела на «Голосе» моя землячка Александра Степанова. Точнее, обсуждения коллегами. Вы знаете, этой песне 20 лет уже, но за это время мне ни разу в голову не приходил образ взрослой женщины, которая довольно плохо выглядит, у которой не сложилась личная жизнь и которая в плохом настроении. Я не думаю, что подобные ассоциации были у наших звезд, которые перепели эту песню не один раз – в частности Алла Борисовна Пугачева, Валерий Леонтьев. Скорее, это такая ироничная, легкая, стебная, юношеская песня. Я помню, как мы с Певцовым порвали рубашку в Чите на ней.

А вообще, песня — это не гардероб, не тапочки и не красивые платья. Выбирать по внешности песню как минимум странно. Это же душа. А душа в одежде не нуждается. Но я над своей внешностью, коллеги, задумаюсь и над своей личной неустроенной судьбой тоже. А Сашу я приглашаю в «Олимпийский» спеть со мной эту песню. Может, если четыре человека не повернулись, это 20 тысяч сделают. Футбол, Дарт Мол и рок-н-ролл: обзор страницы в Instagram Дианы Арбениной Концерт с аншлагом прошел 4 ноября в Москве. После выступления Александра поделилась в соцсетях своими впечатлениями от этого события. Александра Степанова:

Это все было настолько слажено, отточено, подготовлено, выдержано в стиле, эффектно... КОМАНДА профессионалов, объединённых одной целью… Грандиозный масштаб... СТАДИОН фанатов.. 3-ёх часовой концерт хитов... И такой ОГРОМНЫЙ поток энергии от миниатюрной Дианы... Очень важный и значимый день! Спасибо всем, кто разделил его со мной.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/_sashastepanova_