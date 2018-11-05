Что было 6 ноября: примета дня и памятные даты

А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и оцениваем их с позиций сегодняшнего дня. Не забываем и о народных приметах.

Начнем с приметы. Свалиться нечаянно в яму на дороге – к долгой счастливой жизни и богатству. Упав в яму, никогда не спешите расстраиваться. Возможно, у Вас впереди отличные перспективы.

Колумб и табак

В этот день 526 лет назад Христофор Колумб, находясь на Кубе, впервые попробовал закурить. Его и его матросов заинтересовала странная картина: аборигены сворачивали высушенные листья в трубочки, поджигали их и с наслаждением вдыхали и выдыхали ароматный дым. Курильщиком сам Колумб не стал, но листья табака в Европу привез. Позже некий монах Панэ доставил сюда семена и стал выращивать. И пошло-поехало. Курить становилось модным, табаку приписывали целебные свойства. Французский дипломат Жан Нико, чтобы порадовать свою королеву Екатерину Медичи, даже послал ей в подарок листья и семена табака – растирать и нюхать, как говорится, «от всех болезней». «Черная королева», как прозвали ее современники, в знак благодарности назвала зелье никотином – по фамилии дипломата. В те времена все были увлечены табаком. И сейчас – не меньше. Но мы-то знаем, что грамм никотина убивает лошадь. Не всё, что Вам дарят даже от чистого сердца, принесет Вам пользу или пригодится в хозяйстве.

Изобретатель саксофона

В 1814 году в Бельгии родился Адольф Сакс. Вы угадали: это он изобрел саксофон. Его отец был человеком известным в музыкальных кругах. Он делал духовые инструменты. Адольф вечно крутился у отца под руками, смотрел, по мелочам помогал. Короче, был мальчик при деле. А к 16 годам даже смастерил самостоятельно флейту и кларнет. Отучившись в Брюссельской консерватории, Сакс в 20 лет принял на себя бизнес отца, да еще открыл в Париже фабрику музыкальных инструментов. Став хозяином, Адольф продолжает работать сам, много времени уделяет усовершенствованию кларнета. Наконец, смастерил штуковину с таким сильным звуком и широким диапазоном, что его даже оценил всемирно известный музыкальный авторитет Гектор Берлиоз. Изобретатель, понятное дело, назвал свое блестящее детище саксофоном. Но похвалы великого композитора не спасли Сакса от чужой зависти и интриг. Успешных людей не все любят. Его так затравили всякими исками и судами, что бизнес в конце концов лопнул, а здоровье стало ни к черту. Мастер дожил до 70 лет и умер в бедности холодным февральским днем 1894 года. Но его саксофон продолжает завораживать весь мир своими звуками. Если даже Вас съели недруги, но после Вас что-то хорошее осталось, жизнь Вы прожили не напрасно.

Последний альбом Queen

Фредди Меркьюри уже 4 года как жил на небесах, а 6 ноября 1995 года вышел последний альбом группы «Made in Heaven» с участием легендарного солиста. Друзья при подготовке использовали записи нескольких песен в его исполнении. Альбом имел потрясающий успех – круче, чем все предыдущие. В Европе было продано 7 миллионов копий, в Великобритании он четырежды становился платиновым. «А это кто такой, этот Фредди?» Не исключаю, что дети, которые сегодня заслушиваются Камилой Кабельо, а завтра будут «торчать» только от афробита или реггетона, могут не знать этого волшебного имени. Так скоро все меняется в музыкальном мире, а еще быстрее в мозгах. Напоминанием для всех поколений мог бы стать фильм «Богемская рапсодия». Это о нем и его товарищах из Queen. Роль беженца из Занзибара Фаруха Булсара (настоящее имя Меркьюри) сыграл американский египтянин Рами Малек. Мировая премьера состоялась пару недель назад. Судя по оценкам зрителей, кино в основном понравилось. Но если сегодня нашим 17-летним предложить на выбор билет на Фредди или на Тиму Белорусских, куда пойдут? Вот именно! Сопротивляться времени глупо и наивно. Еще глупее обвинять его в том, что с ним все меняется.

Бритва «Schick»

Кто-то каждое утро, а некоторые реже, берет в руки этот предмет – бритву со сменными лезвиями. Эту полезную штуку 90 лет назад 6 июня запатентовал американский подполковник Джейкоб Шик (от фамилии и название марки). Офицера натолкнула на эту революционную мысль конструкция винтовки. Она себе стреляет, только магазины с патронами меняются. Почему бритву не сделать по похожему принципу! Служба мешала бизнесу. Он снял погоны, стал предпринимателем, основал компанию. Дела шли неплохо. Но в 1935 году Шик уехал на ПМЖ в Канаду, так как на родине его начали преследовать за уклонение от уплаты налогов. Иногда простые и банальные вещи могут подсказывать грандиозные идеи.



Кончита Вурст

Никто из жителей австрийской деревушки не мог подумать, что родившийся здесь 6 ноября 1988 года мальчик Том Нойвирт станет впоследствии известной на весь мир бородатой девушкой. А так и случилось. С детства его привлекали платьица и топики, а когда повзрослел, понял, что его тянет к мальчикам. Надо отдать Тому должное: он был честен перед собой и людьми. Не скрывая своей ориентации, он участвовал в многочисленных реалити-шоу, концертах, конкурсах. Наконец, в 2014 году Австрия отправила его в Копенгаген на «Евровидение», откуда он вернулся победителем. По поводу сценического псевдонима «Кончита Вурст» существует немало версий, но разве это важно!? Одаривая человека талантом, Бог не спрашивает, какой он ориентации.

Ваш В.Д.