Более 25 тысяч подписчиков. Кот по кличке Белорус стал звездой интернета в США

Новости США. В Сан-Франциско живет кот с кличкой Белорус. Питомец с особенностью – у него косоглазие – уже стал звездой соцсетей. За его аккаунтом в Instagram следят более 25 тысяч человек. Некоторое время назад кота из приюта забрала девушка по имени Рейчел. Белорус попал в приют для животных после того, как его предыдущие хозяева переехали и не смогли взять питомца с собой. Чтобы поскорее найти новый дом, коту создали страницу в соцсети. Спустя две недели животное забрала к себе Рейчел.

Фото: instagram.com/my_boy_belarus

По информации издания Love Meow, предыдущие владельцы с сожалением отдавали кота в приют, объясняя это тем, что из-за обстоятельств больше не могут содержать питомца. Сотрудница приюта отмечала, что кот был очень нежный и дружелюбный.

Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Рэйчел из Сан-Франциско наткнулась на сообщение о Белорусе в Instagram. «Когда я увидел его глаза, я была влюблена и сразу же связалась с приютом». Когда кот и Рэйчел наконец встретились, он прижался к ней. «Я была рада тому, что у него теперь будет дом».

Фото: instagram.com/my_boy_belarus

С тех пор кот быстро стала тенью Рэйчел. «Он следует за мной повсюду». Белорус всегда готов участвовать в утренней рутине. По словам Рейчел, когда она принимает душ, питомец ждет снаружи, пока она не выйдет. Он будто хочет убедиться, что после «испытания» водой с ней все в порядке. Рейчел признается, что Белорус – это большой кот с большой индивидуальностью. «Когда мы привезли его домой, ему было около одного года. Он любит играть, бегать, гоняться за шариками».

Фото: instagram.com/my_boy_belarus

Кот приветствует свою хозяйку, когда она возвращается домой с работы и дает ей понять, что он готов к еде, игре и большому вниманию. «Он всегда рядом, когда я смотрю телевизор или читаю электронную почту», – рассказывает Рейчел.

Фото: instagram.com/my_boy_belarus