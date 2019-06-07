Врачи рассказали о пользе и вреде ягод

Новости России. Уже совсем скоро можно будет начинать собирать посаженные на даче или растущие в лесу ягоды. Поэтому мы решили узнать о пользе плодов кустарниковых и травянистых растений.

Как сообщает РИА Новости, самыми полезными ягодами можно считать голубику и бруснику. Их обычно не выращивают массово, а потому не страдает качество.

Как поясняет врач-гастроэнтеролог, клубника пользуется огромным спросом, поэтому производители пытаются выращивать её как можно больше на минимально возможной для этого площади. От этого страдает пищевая ценность таких ягод. Вероятно, внешний вид и запах будут обычными, но вкус и химсостав будут сильно отличаться от здоровых ягод.

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