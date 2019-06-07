Врачи рассказали о пользе и вреде ягод
Новости России. Уже совсем скоро можно будет начинать собирать посаженные на даче или растущие в лесу ягоды. Поэтому мы решили узнать о пользе плодов кустарниковых и травянистых растений.
Как сообщает РИА Новости, самыми полезными ягодами можно считать голубику и бруснику. Их обычно не выращивают массово, а потому не страдает качество.
Как поясняет врач-гастроэнтеролог, клубника пользуется огромным спросом, поэтому производители пытаются выращивать её как можно больше на минимально возможной для этого площади. От этого страдает пищевая ценность таких ягод. Вероятно, внешний вид и запах будут обычными, но вкус и химсостав будут сильно отличаться от здоровых ягод.
Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?
По мнению врача-диетолога, любые ягоды богаты витаминами и микроэлементами, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, укрепляют иммунную систему и замедляют процесс старения. Также их можно есть людям с сахарным диабетом.
Самыми полезными ягодами врач-диетолог считает чернику и голубику, поскольку они богаты веществами, которые активируют работу ферментов в организме человека.
Эксперты отмечают, что ягоды повышают аппетит, поэтому лучше есть их на завтрак или обед, а не вечером. Упоминается, что больше 100-120 граммов ягод в сутки есть не нужно, иначе могут начаться колики в животе и диарея.
Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?
Не рекомендуется употреблять ягоды людям, у которых есть заболевания кишечника, панкреатит, гастрит и язва. Также человеку нельзя есть ягоды, если он перенёс операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.
В целом врачи советуют питаться разнообразной едой, чтобы организм получал разные витамины, минералы, полезные бактерии. Ягоды тоже полезно чередовать, а не есть всё время одни и те же.