Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло
Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке.
Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрал ролик, где малыши остались вместе с папами и весело проводят время – играют, смеются и поют.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»
Дети искренне радуются этим играм и во всем поддерживают пап, фантазия которых не имеет границ.
Комментаторы умиляются забавным ситуациям, но иногда пугаются тому, какими бесстрашными являются игры пап и детей.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»
Юморист Максим Галкин часто публикует ролики со своими детьми в соцсетях.
Как Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (читайте здесь).