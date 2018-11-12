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Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло

12 ноября 2018 12:39
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Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке.

Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрал ролик, где малыши остались вместе с папами и весело проводят время – играют, смеются и поют.

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»

Дети искренне радуются этим играм и во всем поддерживают пап, фантазия которых не имеет границ.

Комментаторы умиляются забавным ситуациям, но иногда пугаются тому, какими бесстрашными являются игры пап и детей.

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»

Юморист Максим Галкин часто публикует ролики со своими детьми в соцсетях.

Как Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (читайте здесь).

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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