Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло

Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке.

Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрал ролик, где малыши остались вместе с папами и весело проводят время – играют, смеются и поют.