Лунный календарь на 7 июня: идём стричься и не занимаемся уборкой

7 июня – 5-ый лунный день.

Активный день, один из судьбоносных. Можно спорить и ломать стереотипы. А также открыто проявлять эмоции: смеяться, плакать. Это поможет организму.

Следите за своими вещами: что в эти сутки теряется, потом не находится никогда. Отдайте долги, но больше никаких дел с финансами лучше не иметь.

Луна не благоволит длительным путешествиям, но благосклонна к коротким поездкам. Запрещены ремонтные работы или уборка. Можете провести день на природе. Также хорошо помечтать.

Лучше не есть пищу животного происхождения, соблюдать баланс в питании: ни переедать, ни голодать. Полезно пить травяные отвары.

Стоит сходить в парикмахерскую. В эти сутки благоприятны любые процедуры с волосами: стрижка будет к лицу, окраска удастся. Кроме того, обновление причёски принесёт кардинальные перемены в жизни и поможет улучшить благосостояние.