Плохо спите в холодное время года? Эксперт рассказала, как это исправить

Когда на улице темно и холодно, это заставляет нас весь день тосковать по постели. Так почему же, когда приходит время ложиться спать, так трудно заснуть?

Как сообщает The Mirror, эксперт по сну Холли Хаусби из Великобритании делится пятью своими лучшими советами, которые должны помочь благополучно отправиться в царство Морфея.

Примите ванну

Зажгите свечу, добавьте пены и примите горячую ванну. Вы не только расслабитесь, но смоете с себя все заботы прошедшего дня.

Немного научных фактов: температура тела естественным образом понижается ночью, когда оно готовится к отдыху. Это происходит примерно за два часа до сна. Пока вы отмокаете в горячей ванне, ваша температура повышается на 1-2 градуса, а быстрое охлаждение сразу после ванны имитирует это естественное снижение температуры тела, что может помочь вам быстрее заснуть.