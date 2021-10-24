Плохо спите в холодное время года? Эксперт рассказала, как это исправить
Когда на улице темно и холодно, это заставляет нас весь день тосковать по постели. Так почему же, когда приходит время ложиться спать, так трудно заснуть?
Как сообщает The Mirror, эксперт по сну Холли Хаусби из Великобритании делится пятью своими лучшими советами, которые должны помочь благополучно отправиться в царство Морфея.
Примите ванну
Зажгите свечу, добавьте пены и примите горячую ванну. Вы не только расслабитесь, но смоете с себя все заботы прошедшего дня.
Немного научных фактов: температура тела естественным образом понижается ночью, когда оно готовится к отдыху. Это происходит примерно за два часа до сна. Пока вы отмокаете в горячей ванне, ваша температура повышается на 1-2 градуса, а быстрое охлаждение сразу после ванны имитирует это естественное снижение температуры тела, что может помочь вам быстрее заснуть.
Откажитесь от хлопчатобумажных носков и наденьте шерстяные
Часто из-за плохого кровообращения ноги замерзают раньше, чем любая другая часть тела. В отличие от изделий из хлопка, шерстяные носки помогут сохранять тепло ночью. Более того, шерсть обладает антибактериальными свойствами, то есть ваши уютные носки не будут неприятно пахнуть.
Начните двигаться
Занятия спортом в холодное время года для кого-то могут стать настоящим мучением, а кому-то так нравится даже больше, ведь естественное охлаждение помогает меньше потеть. Но в любом случае вы оцените пользу небольшой дневной физической нагрузки, когда пора будет укладываться спать.
Физические упражнения днем или ближе к вечеру улучшают кровообращение и вызывают приятную усталость. А вот за час до сна лучше не заниматься спортом, ведь тогда организм «разогреется» и уснуть будет сложнее.
Скажите «нет» алкоголю перед сном
Это может показаться слишком большой жертвой, но отказ от соблазнительного бокала на ночь улучшит ваш прекрасный сон. Алкоголь ограничивает количество времени, которое вы проводите в REM-фазе (фаза быстрого сна), которая является наиболее восстанавливающей стадией сна.
А вот и хорошая новость: если вы все еще хотите насладиться вечерним бокалом на ночь, убедитесь, что он только один, и сделайте это как можно раньше вечером, чтобы свести к минимуму его последствия перед сном.
Выбирайте правильное одеяло
Не нужно быть гением, чтобы понять, что толстое, уютное одеяло согреет зимними ночами. Но знаете ли вы, какое одеяло лучше всего подходит для этих холодных месяцев?
Шерстяные пуховые одеяла могут быть довольно плотными, что делает их хорошим выбором в холодные ночи. Но одеяла с синтетическим пухом могут быть отличными гипоаллергенными вариантами.
Кстати, ранее мы рассказывали, как выбрать постельное белье. На какие подушки и одеяла стоит обратить внимание – читайте здесь.