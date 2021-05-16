Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой

Проблема бездомных людей остро волнует жителей любых стран. И вот какое решение нашли в одной из них.

Как сообщает Daily Mail, в американском городе Окленд под межштатной автомагистралью 880 есть определенное место, куда приходят люди, которые по разным причинам остались без дома. Через какое-то время там стало собираться от 150 до 300 человек.