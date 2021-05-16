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Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой

16 мая 2021 14:18
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Проблема бездомных людей остро волнует жителей любых стран. И вот какое решение нашли в одной из них. 

Как сообщает Daily Mail, в американском городе Окленд под межштатной автомагистралью 880 есть определенное место, куда приходят люди, которые по разным причинам остались без дома. Через какое-то время там стало собираться от 150 до 300 человек. 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-1

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-3

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-5

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Видя эту ситуацию, местные жители организовали сбор пожертвований, чтобы построить для бездомных жилье. И теперь под эстакадой развернулся небольшой поселок. Там появились небольшие дома, сделанные из песка, соломы и грунта. По словам авторов проекта, такие домики долговечные и устойчивые к разным погодным явлениям. 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-8

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-10

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-12

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Построена общая кухня с раковиной, плитой, кладовой и холодильником с бесплатной едой. Также были возведены туалеты, душевые, небольшая поликлиника, где оказывается бесплатная медпомощь. Проведена горячая вода. 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-15

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-17

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой-19

Фото: Nick Otto for DailyMail.com 

Волонтеры убрали весь мусор и проложили гравийные дорожки, посадили цветы и сделали участки, которые можно использовать в качестве огородов. И, пожалуй, изюминкой этого поселения стала большая печь для пиццы. 

Кстати, помимо людей без дома есть дома без людей. Взгляните, насколько хорошо сохранился дом, в котором больше никто не живет (здесь подробности). 

# Недвижимость # калейдоскоп # Фотофакт

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