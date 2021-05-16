Есть даже большая печь для пиццы. Вот как решили проблему людей, которые живут под эстакадой
Проблема бездомных людей остро волнует жителей любых стран. И вот какое решение нашли в одной из них.
Как сообщает Daily Mail, в американском городе Окленд под межштатной автомагистралью 880 есть определенное место, куда приходят люди, которые по разным причинам остались без дома. Через какое-то время там стало собираться от 150 до 300 человек.
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Видя эту ситуацию, местные жители организовали сбор пожертвований, чтобы построить для бездомных жилье. И теперь под эстакадой развернулся небольшой поселок. Там появились небольшие дома, сделанные из песка, соломы и грунта. По словам авторов проекта, такие домики долговечные и устойчивые к разным погодным явлениям.
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Построена общая кухня с раковиной, плитой, кладовой и холодильником с бесплатной едой. Также были возведены туалеты, душевые, небольшая поликлиника, где оказывается бесплатная медпомощь. Проведена горячая вода.
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Фото: Nick Otto for DailyMail.com
Волонтеры убрали весь мусор и проложили гравийные дорожки, посадили цветы и сделали участки, которые можно использовать в качестве огородов. И, пожалуй, изюминкой этого поселения стала большая печь для пиццы.
Кстати, помимо людей без дома есть дома без людей. Взгляните, насколько хорошо сохранился дом, в котором больше никто не живет (здесь подробности).