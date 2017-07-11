Прямой эфир

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»

11 июля 2017 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 июля заслуженная артистка РФ выступила на сцене Летнего амфитеатра в Витебске. Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина аккомпанировал певице. Первый концерт прошел с аншлагом. Зара подарила зрителям яркое шоу, любимые песни и тепло. Самым трогательным подарком для каждого белоруса – исполнение a capella «Купалінкі».  

«Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста, и сегодня моя мечта воплотится в жизнь», – сказала Зара в интервью нашему телеканалу за несколько часов до шоу. Певица осуществила не только свою мечту, но многих людей.

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»-1

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»-3

На своей странице в социальной сети Зара поделилась впечатлениями после выступления:

Зрители написали много положительных отзывов:

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»-6


Обзор соцсетей

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»-8


Обзор соцсетей


Обзор соцсетей

В Витебск Зара приехала со всей своей семьей (здесь подробнее). 

Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»-11

 

Вот сколько положительных эмоций осталось после концерта. Белорусов и гостей фестиваля ждут выступления многих звезд, которые оживят Летний амфитеатр и посетителей «Славянского базара» своим музыкальным волшебством.

# Фотофакт # калейдоскоп # Славянский базар в Витебске-2017 # Зара

Другие новости рубрики

Все новости
Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»
11 июля 2017 08:18

Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»

Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда
10 июля 2017 17:14

Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»
10 июля 2017 08:50

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»