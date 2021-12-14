Деньги на десерт. Как девушка сделала необычный подарок маме
Что делать, если выбор и покупка подарков вызывают у вас сильный стресс? Как угодить требовательному родственнику, который вечно недоволен сделанными для него сюрпризами? Выход есть – испечь «золотой» торт.
Такая идея пришла на ум пользовательнице TikTok с ником milimakesuk. Девушка решила испечь для мамы торт. Только вместо крема начинкой стали настоящие денежные купюры.
Фото: tiktok.com/@milimakesuk
Чтобы изделие получилось эффектным, блогерша завернула в пластиковую упаковку банкноты и приклеила их друг к другу. После этого девушка обмотала «начинку» вокруг соломинки и поместила в небольшой вырез, который она специально соорудила в выпечке.
Фото: tiktok.com/@milimakesuk
Однако не только содержимое торта должно быть роскошным. Блогерша украсила своё творение кондитерскими цветами и другим специальным декором.
Фото: tiktok.com/@milimakesuk
Такой денежный подарок понравился не только маме блогерши. Видео, где девушка показывала процесс приготовления торта, набрало около пяти миллионов просмотров и более пятисот тысяч лайков. Поэтому сюрприз получила не только мама, но и дочка.
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