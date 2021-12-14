Деньги на десерт. Как девушка сделала необычный подарок маме

Что делать, если выбор и покупка подарков вызывают у вас сильный стресс? Как угодить требовательному родственнику, который вечно недоволен сделанными для него сюрпризами? Выход есть – испечь «золотой» торт.

Такая идея пришла на ум пользовательнице TikTok с ником milimakesuk. Девушка решила испечь для мамы торт. Только вместо крема начинкой стали настоящие денежные купюры.