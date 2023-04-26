26 апреля День «Обними друга». Чем ещё известна эта дата?

26 апреля в Беларуси День чернобыльской трагедии

Сегодня, 26 апреля, в Беларуси День чернобыльской трагедии. Во всем мире под эгидой ООН он отмечается как Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. В этот день мы чтим память людей, погибших и пострадавших от последствий самой крупной в истории аварии на АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года. Самому серьезному воздействию подверглась территория Беларуси. Эта авария стала крупнейшей экологической катастрофой XX века. 26 апреля Международный день интеллектуальной собственности

Международный день интеллектуальной собственности отмечается 26 апреля. Этот праздник способствует росту информированности о том, как патенты, авторское право, товарные знаки и промышленные образцы влияют на повседневную жизнь; разъяснению того, каким образом охрана прав интеллектуальной собственности способствует развитию творческой и инновационной деятельности; признанию вклада авторов и новаторов в развитие общества. В 2023 году Международный день интеллектуальной собственности пройдет под девизом «Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество ускоренными темпами». 26 апреля Всемирный день пилотов

Сегодня 26 апреля – Всемирный день пилотов. Впервые этот праздник отметили в 2014 году и теперь отмечают ежегодно. Пилот – это одна из тех профессий, в которой нет и не может быть права на ошибку, ведь он несет ответственность за безопасность полета, сохранность здоровья и жизни пассажиров. От его профессиональных знаний и уровня специальной подготовки зависит, насколько комфортным и безопасным будет перелет. Когда мы занимаем место на борту самолета, то во всем полагаемся на его экипаж и, в первую очередь, на пилотов. Мы не можем сомневаться в их опыте и профессионализме, а просто обязаны верить в то, что управление железной махиной, которая поднимает в небо пассажиров и сотни килограммов багажа, находится в надежных руках. 26 апреля Международный день секретаря

Ежегодно в среду последней полной недели апреля во многих странах отмечают Международный день секретаря. Кстати, по некоторым оценкам, эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире. В настоящее время в обязанностях секретаря не только прием телефонных звонков и планирование рабочего графика шефа. Уважающий себя руководитель хочет видеть на этой должности квалифицированного специалиста, который способен стать реальным помощником во всех делах, и, как говорят, правой рукой начальника. Сегодня работодатели и руководители находят время, чтобы поздравить своих секретарей, администраторов, помощников и других специалистов по административной поддержке с профессиональным праздником. 26 апреля День «Обними друга»