Не хотел промокнуть и нашёл выход. Мужчина прорыл туннель, чтобы прятаться от дождя

Как вы решаете проблему, когда надо куда-нибудь добраться, а на улице идёт дождь? Заказываете такси, используете зонт или стараетесь быстро добежать до своей цели, чтобы меньше промокнуть? Однако один предприимчивый мужчина решил устранить проблему радикальным способом. Он просто вырыл туннель, который соединяет его дом с сараем.

Как рассказало издание LADbible, на постройку такого подземного сооружения Колину понадобилось два года. Работой мужчина занимался не каждый день, а только в те моменты, когда не было соседей. Строитель-любитель боялся, что шумом может потревожить жителей других домов, находящихся рядом.