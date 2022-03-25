Не хотел промокнуть и нашёл выход. Мужчина прорыл туннель, чтобы прятаться от дождя
Как вы решаете проблему, когда надо куда-нибудь добраться, а на улице идёт дождь? Заказываете такси, используете зонт или стараетесь быстро добежать до своей цели, чтобы меньше промокнуть? Однако один предприимчивый мужчина решил устранить проблему радикальным способом. Он просто вырыл туннель, который соединяет его дом с сараем.
Как рассказало издание LADbible, на постройку такого подземного сооружения Колину понадобилось два года. Работой мужчина занимался не каждый день, а только в те моменты, когда не было соседей. Строитель-любитель боялся, что шумом может потревожить жителей других домов, находящихся рядом.
Фото: Bav Media/SplashNews.com
Туннель мужчина копал вручную. Из инструментов он использовал только лопату. Такое решение сам изобретатель объясняет тем, что не хотел никому из посторонних создавать неудобства из-за сильного шума.
«Гораздо быстрее открыть заднюю дверь дома и дойти до своего сарая, но куда веселее использовать подземный туннель, ведь он защищает от дождя», – рассказал Колин.
Фото: Bav Media/SplashNews.com
Однако это не первое его изобретение. У мужчины также есть подземный бункер, где находится генератор электроэнергии, микроволновая печь, раковина и запасы еды. Также Колин поделился, что не хочет останавливаться на достигнутом. Его следующей целью является подземная парковка.
Фото: Bav Media/SplashNews.com
Если Колин готов строить туннель, чтобы избежать неприятных последствий плохой погоды, то некоторые готовы целую жизнь прожить в единении с природой, несмотря на все преграды. Узнать историю мужчины, который провёл 40 лет вдалеке от цивилизации, можно здесь.