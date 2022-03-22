А вы перфекционист? Результаты теста помогут вам разобраться

Перфекционизм – убеждение, что совершенство является главной целью в жизни человека. Некоторые уверены, что такая черта характера помогает быстро достигать поставленных целей, а также мотивирует на новые свершения. Однако это совсем не так. В большинстве случаев перфекционизм лишь вредит человеку, заставляя его концентрироваться на результате и не получать наслаждение во время процесса достижения цели. Поэтому мы предлагаем пройти тест, после которого вы сможете узнать, насколько сильно страдаете от навязчивой мысли сделать всё идеально.
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За основу были взяты утверждения из книги Роберта Лихи «Победи депрессию прежде, чем она победит тебя», где в каждом пункте нужно ответить цифрой от одного до пяти (1 – полностью не согласен, а 5 – полностью согласен).
1. Родители ставили для меня очень высокую планку, которую мне не всегда удавалось достичь.
2. Для меня очень важен уклад жизни.
3. В детстве меня наказывали, если я что-то делал неидеально.
4. Частичная неудача для меня столь же болезненна, как и полный провал.
5. Даже делая что-то очень тщательно, я часто чувствую, что выполнил всё не совсем правильно.
6. Я наверняка упаду в глазах окружающих в случае промаха.
7. Если я не буду всегда успешным, то меня перестанут уважать.
8. Аккуратность для меня очень важна.
9. Как правило, я не успеваю сделать свою работу, потому что беспрестанно её перепроверяю.
10. Чем меньшее количество ошибок я совершу, тем большему количеству людей я буду нравиться.
11. Мне нужно много времени, чтобы всё сделать как надо.
Фото: pixabay.com
Результаты
Теперь осталось лишь просуммировать количество всех набранных баллов и узнать итоги.
От 11 до 25 – вы не склонны к перфекционизму, поэтому получаете удовольствие не только при достижении цели, но и на пути к ней.
От 26 до 40 – у вас присутствует стремление к лучшему, но при этом вы можете принять достаточно хороший результат и не огорчаться, если сделаете что-то неидеально.
От 41 до 55 – вы настоящий перфекционист. Для вас важно везде быть первым, не допустить ни единой ошибки и всегда оставаться на высоте. Зачастую это чувство приводит вас в тупик и заставляет сомневаться в собственных возможностях.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой проблеме, которая может мешать получать удовольствие от процесса достижения цели. Что такое эмоциональный интеллект и почему важно его развивать – читайте здесь.