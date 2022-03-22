А вы перфекционист? Результаты теста помогут вам разобраться

Перфекционизм – убеждение, что совершенство является главной целью в жизни человека. Некоторые уверены, что такая черта характера помогает быстро достигать поставленных целей, а также мотивирует на новые свершения. Однако это совсем не так. В большинстве случаев перфекционизм лишь вредит человеку, заставляя его концентрироваться на результате и не получать наслаждение во время процесса достижения цели. Поэтому мы предлагаем пройти тест, после которого вы сможете узнать, насколько сильно страдаете от навязчивой мысли сделать всё идеально.

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За основу были взяты утверждения из книги Роберта Лихи «Победи депрессию прежде, чем она победит тебя», где в каждом пункте нужно ответить цифрой от одного до пяти (1 – полностью не согласен, а 5 – полностью согласен).

1. Родители ставили для меня очень высокую планку, которую мне не всегда удавалось достичь.

2. Для меня очень важен уклад жизни.

3. В детстве меня наказывали, если я что-то делал неидеально.

4. Частичная неудача для меня столь же болезненна, как и полный провал.

5. Даже делая что-то очень тщательно, я часто чувствую, что выполнил всё не совсем правильно.

6. Я наверняка упаду в глазах окружающих в случае промаха.

7. Если я не буду всегда успешным, то меня перестанут уважать.

8. Аккуратность для меня очень важна.

9. Как правило, я не успеваю сделать свою работу, потому что беспрестанно её перепроверяю.

10. Чем меньшее количество ошибок я совершу, тем большему количеству людей я буду нравиться.

11. Мне нужно много времени, чтобы всё сделать как надо.