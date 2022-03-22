Неожиданные гости. Девушка приняла змею за вора и хотела вызвать полицию

Ночь. Тишина. Девушка, живущая одна, уже давно легла спать. Но неожиданно раздаётся грохот. Кто-то разбил окно. Девушка поспешила в кладовую, откуда были слышны звуки, чтобы поймать грабителя и вызвать полицию. Однако в комнате она обнаружила не человека, а питона, прячущегося среди полок со столовыми приборами.

Как сообщается на Facebook Sunshine Coast Snake Catchers, в тот день много змей иммигрировало с привычной территории обитания, а некоторые из них во время своего путешествия попали в жилые дома.