Прямой эфир

Неожиданные гости. Девушка приняла змею за вора и хотела вызвать полицию

22 марта 2022 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ночь. Тишина. Девушка, живущая одна, уже давно легла спать. Но неожиданно раздаётся грохот. Кто-то разбил окно. Девушка поспешила в кладовую, откуда были слышны звуки, чтобы поймать грабителя и вызвать полицию. Однако в комнате она обнаружила не человека, а питона, прячущегося среди полок со столовыми приборами.  

Как сообщается на Facebook Sunshine Coast Snake Catchers, в тот день много змей иммигрировало с привычной территории обитания, а некоторые из них во время своего путешествия попали в жилые дома.  

Неожиданные гости. Девушка приняла змею за вора и хотела вызвать полицию-1

Фото: Facebook / Sunshine Coast Snake Catchers  

Одной из пострадавших стала героиня нашего рассказа. Увидев рептилию, девушка сразу позвонила в специальную службу. Вскоре к ней прибыли змееловы и успешно ликвидировали питона. Однако специалисты не убили незваного гостя, а просто спрятали его в мешок и отвезли в привычное для него место обитания.  

Неожиданные гости. Девушка приняла змею за вора и хотела вызвать полицию-4

Фото: Facebook / Sunshine Coast Snake Catchers  

Кстати, это не первый случай, когда опасные рептилии проникали в дома. Узнать, как женщина пошла укладывать спать ребёнка и обнаружила на его кровати змею, можно здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
А вы перфекционист? Результаты теста помогут вам разобраться
22 марта 2022 06:14

А вы перфекционист? Результаты теста помогут вам разобраться

Криком делу не поможешь. Советы, как правильно расстаться и не ранить другого человека
19 марта 2022 12:50

Криком делу не поможешь. Советы, как правильно расстаться и не ранить другого человека

Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание
19 марта 2022 11:36

Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание