Криком делу не поможешь. Советы, как правильно расстаться и не ранить другого человека

Порой нам приходится прощаться с очень дорогими и близкими людьми. Так бывает. Но очень важно, чтобы после прекращения отношений люди не переставали ценить друг друга и не обесценивали все совместно прожитые моменты. Поэтому в данной статье мы расскажем, как правильно заканчивать отношения, чтобы не навредить ни себе, ни бывшему партнёру и остаться с ним в доверительных отношениях.

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Расскажите о причине расставания Важно рассказать партнёру, почему вы решили закончить отношения. Такой поступок поможет другому человеку не искать в себе каких-то недостатков, а понять, что расставание было правильным выходом из сложившейся ситуации. Однако перечисление причин не должно перейти в оскорбление или унижение. Важно прекратить отношения на позитивной ноте, чтобы ни у кого не было незакрытых гештальтов.

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Избегайте романтических воспоминаний Надо явно дать понять не только другому человеку, но и себе, что романтические отношения закончены. Не стоит мысленно возвращаться в те моменты, когда вы были вместе. Надо отпустить ситуацию. Ведь если вы решили расстаться, то на это были свои причины. Не допускайте мысли, что всё ещё можно вернуть. Живя прошлым, вы делаете себе только больнее.

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Не обвиняйте Расставание – это не повод обвинять другого человека. Не стоит обесценивать партнёра. Причина, по которой вы решили прекратить романтические отношения, – это разность характеров. Но это совсем не значит, что другой человек плохой. Ведь на каком-то жизненном этапе вам было с ним хорошо.

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Не переходите на крик Как бы больно вам ни было, не стоит переходить на эмоциональный разговор. Поймите, не только вам, но и вашему партнёру расставание даётся очень болезненно. Чтобы не ранить другого человека, нужно выстроить спокойный диалог, в ходе которого вы сможете всё выяснить.

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Продолжайте ценить человека Расставание – это не повод обесценивать все старания человека. Он тоже вкладывался в отношения и хотел, чтобы вам было в них хорошо. Поэтому нужно ценить усилия партнёра, которые он прилагал. Вы можете не оставаться друзьями, но это вовсе не значит, что теперь этот человек – ваш враг.

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