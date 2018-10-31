В Буэнос-Айресе уличные музыканты посвятили песню Беларуси: видеофакт

«Аргентинские уличные музыканты признаются в любви Беларуси. Очень мило и мелодично. Зацените», – подписали 37-секундный ролик в НОК РБ.

Новости Беларуси. Уличные музыканты из Буэнос-Айреса спели о своей любви к Беларуси. Короткое выступление артистов сняли на видео сотрудники Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Артисты поют всего одну фразу: «I love Belarus». Однако делают это душевно и на разный манер. В качестве музыкального сопровождения используется гавайская гитара (укулеле) и деревянный духовой инструмент.

Какой именно духовой инструмент – неизвестно. Вероятно, это свисток с поршнем как у шприца, который регулирует высоту звука.

Ещё одной интересной особенностью дуэта можно считать лёгкий грим у девушки и клоунский нос у мужчины.