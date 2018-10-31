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В Буэнос-Айресе уличные музыканты посвятили песню Беларуси: видеофакт

31 октября 2018 10:03
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Новости Беларуси. Уличные музыканты из Буэнос-Айреса спели о своей любви к Беларуси. Короткое выступление артистов сняли на видео сотрудники Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.  

«Аргентинские уличные музыканты признаются в любви Беларуси. Очень мило и мелодично. Зацените», – подписали 37-секундный ролик в НОК РБ.  

В Буэнос-Айресе уличные музыканты посвятили песню Беларуси: видеофакт-1

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/nocblr  

Артисты поют всего одну фразу: «I love Belarus». Однако делают это душевно и на разный манер. В качестве музыкального сопровождения используется гавайская гитара (укулеле) и деревянный духовой инструмент.  

Какой именно духовой инструмент – неизвестно. Вероятно, это свисток с поршнем как у шприца, который регулирует высоту звука.  

Ещё одной интересной особенностью дуэта можно считать лёгкий грим у девушки и клоунский нос у мужчины.  

В Буэнос-Айресе уличные музыканты посвятили песню Беларуси: видеофакт-4

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/nocblr  

Ролик собрал не очень большое число просмотров – около тысячи в соцсетях. Есть и несколько комментариев.  

«В Аргентине любят Беларусь»,  

«Ага, аргентинцы любят белорусов. А видео было записано во время Олимпийских игр»,  

«Мне понравилось видео».  

В конце выступления артистов автор видео поблагодарил музыкантов.  

Осенью 2018 года Алёна Ланская презентовала клип о Беларуси.  

Ролик посмотрели более 100 тысяч раз – здесь подробнее.  

# Музыка # калейдоскоп # Видеофакт

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