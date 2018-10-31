В Буэнос-Айресе уличные музыканты посвятили песню Беларуси: видеофакт
Новости Беларуси. Уличные музыканты из Буэнос-Айреса спели о своей любви к Беларуси. Короткое выступление артистов сняли на видео сотрудники Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
«Аргентинские уличные музыканты признаются в любви Беларуси. Очень мило и мелодично. Зацените», – подписали 37-секундный ролик в НОК РБ.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/nocblr
Артисты поют всего одну фразу: «I love Belarus». Однако делают это душевно и на разный манер. В качестве музыкального сопровождения используется гавайская гитара (укулеле) и деревянный духовой инструмент.
Какой именно духовой инструмент – неизвестно. Вероятно, это свисток с поршнем как у шприца, который регулирует высоту звука.
Ещё одной интересной особенностью дуэта можно считать лёгкий грим у девушки и клоунский нос у мужчины.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/nocblr
Ролик собрал не очень большое число просмотров – около тысячи в соцсетях. Есть и несколько комментариев.
«В Аргентине любят Беларусь»,
«Ага, аргентинцы любят белорусов. А видео было записано во время Олимпийских игр»,
«Мне понравилось видео».
В конце выступления артистов автор видео поблагодарил музыкантов.
Осенью 2018 года Алёна Ланская презентовала клип о Беларуси.
Ролик посмотрели более 100 тысяч раз – здесь подробнее.