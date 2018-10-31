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Многим кажется, что я играю себя. Звезда сериала «Сваты» откровенно рассказала о своей героине

31 октября 2018 14:38
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В ожидании нового сезона сериала «Сваты» исполнительница одной из главных ролей Людмила Артемьева рассказала о своей героине.

Актриса опубликовала несколько постов в Instagram, которые были посвящены Ольге Ковалевой.

По словам Людмилы Артемьевой, многие зрители считают, что образ из сериала и Людмила в жизни – это один и тот же человек и характер. Однако это не так.

Многим кажется, что я играю себя. Звезда сериала «Сваты» откровенно рассказала о своей героине-1

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Актриса с юмором отмечает, что ее и персонажа сближает только любовь к ЗОЖ.

Людмила Артемьева:
Многим кажется, что, будучи в образе Ольги Николаевны, стильной, принципиальной и острой на язык женщины, я играю саму себя. Нет – мой характер и характер моего телевизионного персонажа абсолютно не похожи. У меня прекрасное чувство юмора, я легко нахожу общий язык с людьми и с оптимизмом смотрю на многие вещи. Единственное, что нас сближает – это желание вести здоровый образ жизни.

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Но актриса не раз отмечала, что эта роль – одна из любимых и с легкостью подошла ей, потому что героиня является очень характерной и волевой.

Людмила Артемьева:
Роль Ольги Ковалёвой с лёгкостью подошла мне. В других проектах, где я принимала участие, и в проектах, которых я принимаю участие в съёмках на данный момент, я не встречала такую же характерную и волевую даму в своих ролях, как Ольга Ковалёва. Мне приходится играть спокойных, иногда весёлых, иногда эксцентричных дам. Но такую, как Ольга, я не играла давно.

Многим кажется, что я играю себя. Звезда сериала «Сваты» откровенно рассказала о своей героине-4

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

А команду сериала «Сваты» актриса называет «любимой киносемьей».

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# Кино # калейдоскоп # Людмила Артемьева # Фотофакт

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