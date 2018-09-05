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От детёнышей отказались матери: в пекинском зоопарке собака «усыновила» тигрят, гиен и львёнка

05 сентября 2018 07:06
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Новости Китая. Золотистый ретривер стал их воспитателем после того, как от детенышей отказались матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь зверята питаются вместе со щенками.

Существование подобной семьи в дикой природе было бы невозможно, но здесь маленькие животные дружат и охотно друг с другом играют. Посетители от такого милого зрелища в восторге. Но все же в скором будущем, во избежание неприятных сюрпризов, необычный «детский сад» придется расселить, ведь детеныши растут очень быстро.

# Зоопарк # Фотофакт

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