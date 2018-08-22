«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову»
26 августа состоится премьера шоу «Замуж за Бузову», где Ольга будет искать себе жениха.
Одним из претендентов на сердце телеведущей, скорее всего, станет белорусский певец и композитор Герман Титов. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Герман Титов:
Осталось 6 дней. Моё волнение на пределе. Переживаю, что вы подумаете на этот счёт. А у вас есть такое, что вы зависите от мнения окружающих?
Фото: instagram.com/germantitov_official
Подписчики поддержали артиста и сказали, что ждут новое шоу и заинтригованы тем, что они увидят.
Еще в конце июля Герман выложил тизер проекта и поинтересовался у интернет-пользователей, кто, по их мнению, попадёт в хит-парад мыслей телеведущей и певицы. Зоркие подписчики заметили телеведущего на кадрах ролика.
Фото: instagram.com/germantitov_official
Сама Ольга Бузова говорит, что «если на этом шоу она не встретит мужчину, то никогда не выйдет замуж».
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