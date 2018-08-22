«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову»

26 августа состоится премьера шоу «Замуж за Бузову», где Ольга будет искать себе жениха.

Одним из претендентов на сердце телеведущей, скорее всего, станет белорусский певец и композитор Герман Титов. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Герман Титов:

Осталось 6 дней. Моё волнение на пределе. Переживаю, что вы подумаете на этот счёт. А у вас есть такое, что вы зависите от мнения окружающих?