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«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову»

22 августа 2018 11:59
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26 августа состоится премьера шоу «Замуж за Бузову», где Ольга будет искать себе жениха.

Одним из претендентов на сердце телеведущей, скорее всего, станет белорусский певец и композитор Герман Титов. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Герман Титов:
Осталось 6 дней. Моё волнение на пределе. Переживаю, что вы подумаете на этот счёт. А у вас есть такое, что вы зависите от мнения окружающих?

«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову»-1

Фото: instagram.com/germantitov_official

Подписчики поддержали артиста и сказали, что ждут новое шоу и заинтригованы тем, что они увидят.

Еще в конце июля Герман выложил тизер проекта и поинтересовался у интернет-пользователей, кто, по их мнению, попадёт в хит-парад мыслей телеведущей и певицы. Зоркие подписчики заметили телеведущего на кадрах ролика.

«Моё волнение на пределе». Белорусский певец стал участником шоу «Замуж за Бузову»-4

Фото: instagram.com/germantitov_official

Сама Ольга Бузова говорит, что «если на этом шоу она не встретит мужчину, то никогда не выйдет замуж».

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# Звезды # калейдоскоп # Герман Титов # Ольга Бузова # Фотофакт

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