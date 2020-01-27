«Очень переживаем, чтобы ничего не случилось». В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике.
Сообщение было опубликовано в Instagram со ссылкой на PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил, что актриса не выходила на связь более суток.
25 января Наталья Андрейченко гостила в подруги в Канкуне (курортный город в Мексике). Днем актриса собралась уезжать, а до этого она жаловалась на плохое самочувствие и усталость.
Ян Трунцев:
В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀
Фото: instagram.com/natalya_andreychenko
Подругу актрисы – Марэт – он поблагодарил за оперативную связь с ним.
По словам PR-директора, он лично звонит Наталье – но ни на российский номер, ни на американский невозможно дозвониться.
Ян Трунцев пообещал сообщить новости, как только они появятся.
«Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось».
В ответе подписчикам, которые начали переживать за актрису и предложили начать обзванивать соседей, Ян Трунцев отметил, что «ее дом находится в очень удаленном районе, где практически безлюдно. Рядом всего несколько домов. Контактов соседей, к сожалению, нет». Сейчас близкие и коллеги актрисы начинают обзванивать больницы.