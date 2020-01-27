«Очень переживаем, чтобы ничего не случилось». В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике.

Сообщение было опубликовано в Instagram со ссылкой на PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил, что актриса не выходила на связь более суток.

25 января Наталья Андрейченко гостила в подруги в Канкуне (курортный город в Мексике). Днем актриса собралась уезжать, а до этого она жаловалась на плохое самочувствие и усталость.

Ян Трунцев:

В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀