Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает

У этой собаки есть 80 игрушек, и каждую он знает по имени. Невероятно умный бордер-колли ошеломляет зрителей своим высоким интеллектом.
У этой собаки есть 80 игрушек, и каждую он знает по имени. Невероятно умный бордер-колли ошеломляет зрителей своим высоким интеллектом.
Фото: ITV – This Morning
Как сообщает Daily Mail, Софи Глосс из Гернси показала зрителям свою шестилетнюю собаку по кличке Медведь. Пес стал звездой социальных сетей после того, как его хозяйка опубликовала в аккаунте видео с питомцем. На кадрах бордер-колли показывает, как различает игрушки по именам.
Софи говорит, что Медведю требуется всего три минуты, чтобы выучить новое имя, и что его «трюк на вечеринке» – принести гостям напиток из холодильника.
Фото: ITV – This Morning
«Я просто развлекалась и потом получила сообщения от друзей и пользователей со всего мира».
Чтобы запомнить название одной из его игрушек, у Медведя уходит около трех минут, и Софи учит своего питомца, повторяя это имя.
Фото: ITV – This Morning
«Они ловят каждое слово. Он может чувствовать, когда вы расстроены, – подойдет и обнимет вас».
Медведь может «общаться» по видеосвязи, он отвечает на команды своей семьи, пока Софи разговаривает с родственниками.
Фото: ITV – This Morning
Сейчас у хозяйки стоит новая цель – выучить еще 20 игрушек, чтобы дойти до сотни. Вот как реагировали на умную собаку люди.
«Ого! Эта собака потрясающая! Это умно!»
«Сегодня утром плачу из-за собаки!»
«Я бы хотел, чтобы моя кошка была такой же умной».
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