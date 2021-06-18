Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает

У этой собаки есть 80 игрушек, и каждую он знает по имени. Невероятно умный бордер-колли ошеломляет зрителей своим высоким интеллектом.

Как сообщает Daily Mail, Софи Глосс из Гернси показала зрителям свою шестилетнюю собаку по кличке Медведь. Пес стал звездой социальных сетей после того, как его хозяйка опубликовала в аккаунте видео с питомцем. На кадрах бордер-колли показывает, как различает игрушки по именам.

Софи говорит, что Медведю требуется всего три минуты, чтобы выучить новое имя, и что его «трюк на вечеринке» – принести гостям напиток из холодильника.