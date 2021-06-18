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Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает

18 июня 2021 07:26
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У этой собаки есть 80 игрушек, и каждую он знает по имени. Невероятно умный бордер-колли ошеломляет зрителей своим высоким интеллектом.

Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает-1

Фото: ITV – This Morning

Как сообщает Daily Mail, Софи Глосс из Гернси показала зрителям свою шестилетнюю собаку по кличке Медведь. Пес стал звездой социальных сетей после того, как его хозяйка опубликовала в аккаунте видео с питомцем. На кадрах бордер-колли показывает, как различает игрушки по именам.

Софи говорит, что Медведю требуется всего три минуты, чтобы выучить новое имя, и что его «трюк на вечеринке» – принести гостям напиток из холодильника. 

Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает-4

Фото: ITV – This Morning

 «Я просто развлекалась и потом получила сообщения от друзей и пользователей со всего мира».

Чтобы запомнить название одной из его игрушек, у Медведя уходит около трех минут, и Софи учит своего питомца, повторяя это имя.

Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает-7

Фото: ITVThis Morning

«Они ловят каждое слово. Он может чувствовать, когда вы расстроены, – подойдет и обнимет вас».

Медведь может «общаться» по видеосвязи, он отвечает на команды своей семьи, пока Софи разговаривает с родственниками. 

Пёс различает 80 игрушек по именам. Посмотрите, как ловко он это делает-10

Фото: ITVThis Morning

Сейчас у хозяйки стоит новая цель – выучить еще 20 игрушек, чтобы дойти до сотни. Вот как реагировали на умную собаку люди.

«Ого! Эта собака потрясающая! Это умно!»

«Сегодня утром плачу из-за собаки!» 

«Я бы хотел, чтобы моя кошка была такой же умной». 

А еще мы узнали, коты какой породы способны по-настоящему лечить людей – вот эти уникальные животные (подробности далее).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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