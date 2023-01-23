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23 января – Всемирный день пирога. Вот чем ещё известна эта дата

23 января 2023 06:38
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День ручного письма

23 января – Всемирный день пирога. Вот чем ещё известна эта дата-1

23 января – Международный день почерка, или День ручного письма. Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, – размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общения в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Но, к счастью, в нашей жизни возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой.

23 января 1895 года человек впервые в истории ступил на берег Антарктиды

23 января – Всемирный день пирога. Вот чем ещё известна эта дата-4

23 января 1895 года человек впервые ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий. Первыми людьми, кто высадился на землю шестой части света, стали члены норвежской экспедиции – капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Он и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние.

Всемирный день пирога

23 января – Всемирный день пирога. Вот чем ещё известна эта дата-7

Всемирный день пирога отмечается сегодня, 23 января. Праздник, несмотря на свой международный статус (ведь пироги пекут и любят везде), носит неофициальный характер. В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты этой выпечки. Всему миру известны русские, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак. Всем желающим присоединиться к празднику предлагается испечь или купить в пекарне любой пирог. Уже знакомый или новый, который Вы еще никогда не пробовали. Оцените его вкус за чашкой чая – это будет лучшим способом отметить Всемирный день пирога.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

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