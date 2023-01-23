23 января – Всемирный день пирога. Вот чем ещё известна эта дата

День ручного письма

23 января – Международный день почерка, или День ручного письма. Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, – размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общения в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Но, к счастью, в нашей жизни возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой.

23 января 1895 года человек впервые ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий. Первыми людьми, кто высадился на землю шестой части света, стали члены норвежской экспедиции – капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Он и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние.

Всемирный день пирога отмечается сегодня, 23 января. Праздник, несмотря на свой международный статус (ведь пироги пекут и любят везде), носит неофициальный характер. В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты этой выпечки. Всему миру известны русские, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак. Всем желающим присоединиться к празднику предлагается испечь или купить в пекарне любой пирог. Уже знакомый или новый, который Вы еще никогда не пробовали. Оцените его вкус за чашкой чая – это будет лучшим способом отметить Всемирный день пирога.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!