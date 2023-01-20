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20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?

20 января 2023 07:18
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Всемирный день любителей сыра

20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?-1

20 января – Всемирный день любителей сыра. Люди научились изготавливать этот кисломолочный продукт более 8 000 лет назад. Эмменталь, как и бри, изобрели в первом тысячелетии нашей эры, пармезан – в XIII веке, рокфор – в начале XV. Насчитывается от 900 до 2 000 сортов сыра. Культура сыроварения развита во всех частях света. Неоценимый вклад в развитие этого ремесла внесли Греция, Швейцария, Германия, Франция и Голландия. Богатые традиции сыроварения существуют в Прибалтике и регионах Кавказа. Многообразие видов сыра позволило ему снискать популярность в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название – фромология.

День осведомленности о пингвинах

20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?-4

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Всем известно, что пингвины не умеют летать, хорошие пловцы и живут большими колониями. Но это то немногое, что известно большинству людей, и 20 января как раз тот день, который можно посвятить их изучению. Пингвины – единственные из всех пернатых, которые передвигаются стоя, оттого и кажется, что они неуклюжие и медлительные. Зато вода – их стихия, некоторые из пингвинов способны нырять на глубину до 200 метров, а плавая, они развивают скорость до 10 километров в час. Питаются рыбой и ракообразными, заглатывая их в воде. Во время линьки, которая продолжается до нескольких месяцев, птицам приходится сидеть на очень жесткой диете, так как они в это время не плавают и лишены возможности добывать еду. В это время организм расходует внутренние запасы жира. Пингвины – удивительные существа, которые обитают далеко от нас, но они тоже являются частичкой нашей планеты, которую нужно сохранить для будущих потомков.

День прогулок на свежем воздухе

20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?-7

Сегодня День прогулок на свежем воздухе. Такое времяпрепровождение дает множество преимуществ, и прогуливаться на улице намного веселее, чем ходить на беговой дорожке. Прогулка на улице также дает витамин D, которого не хватает 75 % взрослых. Во время и после прогулки выделяются такие химические вещества, как серотонин и дофамин, поэтому настроение гарантированно улучшается. Ходьба может уменьшить депрессию. Прогуляйтесь с семьей или своей собакой. Совершите приятную неторопливую прогулку или на большой скорости. Пройдитесь по окрестностям, по лесу или парку. Купите специальные палки или приспособьте палки от лыж и займитесь скандинавской ходьбой. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Ваше тело и разум будут вам благодарны за это! Будьте здоровы!

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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