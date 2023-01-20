20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?

20 января – Всемирный день любителей сыра. Люди научились изготавливать этот кисломолочный продукт более 8 000 лет назад. Эмменталь, как и бри, изобрели в первом тысячелетии нашей эры, пармезан – в XIII веке, рокфор – в начале XV. Насчитывается от 900 до 2 000 сортов сыра. Культура сыроварения развита во всех частях света. Неоценимый вклад в развитие этого ремесла внесли Греция, Швейцария, Германия, Франция и Голландия. Богатые традиции сыроварения существуют в Прибалтике и регионах Кавказа. Многообразие видов сыра позволило ему снискать популярность в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название – фромология.
20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Всем известно, что пингвины не умеют летать, хорошие пловцы и живут большими колониями. Но это то немногое, что известно большинству людей, и 20 января как раз тот день, который можно посвятить их изучению. Пингвины – единственные из всех пернатых, которые передвигаются стоя, оттого и кажется, что они неуклюжие и медлительные. Зато вода – их стихия, некоторые из пингвинов способны нырять на глубину до 200 метров, а плавая, они развивают скорость до 10 километров в час. Питаются рыбой и ракообразными, заглатывая их в воде. Во время линьки, которая продолжается до нескольких месяцев, птицам приходится сидеть на очень жесткой диете, так как они в это время не плавают и лишены возможности добывать еду. В это время организм расходует внутренние запасы жира. Пингвины – удивительные существа, которые обитают далеко от нас, но они тоже являются частичкой нашей планеты, которую нужно сохранить для будущих потомков.
Сегодня День прогулок на свежем воздухе. Такое времяпрепровождение дает множество преимуществ, и прогуливаться на улице намного веселее, чем ходить на беговой дорожке. Прогулка на улице также дает витамин D, которого не хватает 75 % взрослых. Во время и после прогулки выделяются такие химические вещества, как серотонин и дофамин, поэтому настроение гарантированно улучшается. Ходьба может уменьшить депрессию. Прогуляйтесь с семьей или своей собакой. Совершите приятную неторопливую прогулку или на большой скорости. Пройдитесь по окрестностям, по лесу или парку. Купите специальные палки или приспособьте палки от лыж и займитесь скандинавской ходьбой. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Ваше тело и разум будут вам благодарны за это! Будьте здоровы!
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!
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