20 января – День прогулок на свежем воздухе. Чем ещё известна эта дата?

Всемирный день любителей сыра

20 января – Всемирный день любителей сыра. Люди научились изготавливать этот кисломолочный продукт более 8 000 лет назад. Эмменталь, как и бри, изобрели в первом тысячелетии нашей эры, пармезан – в XIII веке, рокфор – в начале XV. Насчитывается от 900 до 2 000 сортов сыра. Культура сыроварения развита во всех частях света. Неоценимый вклад в развитие этого ремесла внесли Греция, Швейцария, Германия, Франция и Голландия. Богатые традиции сыроварения существуют в Прибалтике и регионах Кавказа. Многообразие видов сыра позволило ему снискать популярность в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название – фромология. День осведомленности о пингвинах

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Всем известно, что пингвины не умеют летать, хорошие пловцы и живут большими колониями. Но это то немногое, что известно большинству людей, и 20 января как раз тот день, который можно посвятить их изучению. Пингвины – единственные из всех пернатых, которые передвигаются стоя, оттого и кажется, что они неуклюжие и медлительные. Зато вода – их стихия, некоторые из пингвинов способны нырять на глубину до 200 метров, а плавая, они развивают скорость до 10 километров в час. Питаются рыбой и ракообразными, заглатывая их в воде. Во время линьки, которая продолжается до нескольких месяцев, птицам приходится сидеть на очень жесткой диете, так как они в это время не плавают и лишены возможности добывать еду. В это время организм расходует внутренние запасы жира. Пингвины – удивительные существа, которые обитают далеко от нас, но они тоже являются частичкой нашей планеты, которую нужно сохранить для будущих потомков. День прогулок на свежем воздухе