«Я виноват в аварии, отвлекся». Дима Билан рассказал о ДТП в Москве со своим участием

Новости России. Певец Дима Билан попал в ДТП в Москве.
Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. Билан опубликовал обращение к подписчикам и СМИ от первого лица «чтобы не мародерствовали на этой новости».
По информации артиста, его любимый Mercedes находился на плановом ТО. Билан взял автомобиль, который стоял у него в гараже, и направился в Москву.
На обратном пути певец на скорости въехал в Hyundai на светофоре.
Дима Билан:
Багажник был вмят нехило. Поэтому вызвал сам ДПС, пожарных, скорую. Все сделали в лучшем видео. Я договорился с водителем Hyundai полюбовно и по закону. Никто не в обиде.
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По словам исполнителя, это был очень стрессовый момент.