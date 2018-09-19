д. Дворище, Дзержинский р-н (Минская область). Видео прислала Александра Головская

Как объяснить подрастающему поколению, что такое наша малая родина? Евгений Иванович Носов пишет, что у каждого из нас при словах «малая родина» перед мысленным взором возникает вполне конкретный образ: улица, на которой ты жил, родительский дом, родные просторы. Малая родина – это, по Е. И. Носову, «окоем нашего детства», где юная душа «впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от нахлынувшего восторга». Именно она, родина, одаривает нас «крыльями вдохновения».

Авторскую позицию определить несложно: малая родина – это все то, что западает в душу с раннего детства, что заставляет и позже радоваться, ликовать и познавать вдохновение.

2018 год объявлен Годом малой родины. Это в первую очередь повод задать себе вопрос о том месте, которое важно для тебя.

Я живу в городе, но место, с которым связаны самые лучшие моменты жизни: мое детство, каникулы, друзья, питомцы, первые синяки и шишки… – это милая сердцу деревня с бескрайними полями и лесами, множеством красивых мест, агрогородок Дворище.

Эта маленькая деревня в 9 дворов имеет свою историю. Впервые Дворище упоминается в XVII веке. В конце XIX-начале XX века деревня находилась в составе Минского уезда Минской губернии. В 1926 году в застенке Дворище во время коллективизации образован колхоз. В Великую Отечественную войну с 28 июня 1941 по 6 июля 1944 года поселок был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, на фронте погибло 5 жителей деревни. Мой прапрадед Будай Гавриил Ануфриевич был призван Дзержинским военкоматом в 1941 году в ряды вооруженных сил и считается пропавшим без вести с января 1942 года. Также в нашей деревушке проживала долгожительница Будай Алена Кирилловна. Она была вдовой ветерана Великой Отечественной войны, участницей партизанского движения, пекла партизанам хлеб, а еще ремонтировала им одежду.

5 июля 1952 года по инициативе председателя совхоза имени Сталина проходит укрупнение, и колхоз «Профинтерн» входит в совхоз имени Сталина (затем имени Фрунзе), где центром совхоза становится деревня Дворище. Примерно с этого времени ведется интенсивное строительство жилых домов, сельскохозяйственных объектов, строительство конторы и сельского клуба, который находился в районе нынешней школы. Как только в Дворище появился клуб (Дом культуры), молодежь собрала свой ансамбль народной песни, в котором участвовала моя бабушка (Пригодич Валентина) и две ее сестры (Сорочинская Татьяна и Липень Марина). Главным атрибутом коллектива были народные костюмы, богатые белорусским орнаментом. Участники ансамбля играли на различных инструментах, начиная с бубна и заканчивая баянами, гармонями и аккордеонами. К сожалению, в 1974 году клуб сгорел.

Руководство сельсовета построили новый клуб, и снова собрали ансамбль. Каждые выходные в клубе устраиваются дискотеки, концерты, тематические вечера, где как взрослые, так и молодежь могут отдохнуть и поразвлечься. Также следует добавить, что ансамбль периодически выступает в близлежащих городках и поселках.

Сейчас это достаточно большой, с развитой инфраструктурой агрогородок, в котором проживает около 600 человек. Примерно с конца 50-х годов начинается застраиваться улица Центральная. Одними из первых были отдельные деревянные строения. В низине и был построен дом моей прабабушки Малашко Зинаиды Гаврииловны. Они переехали в данную местность с соседней деревушки в 1973 году. Мой прадед вместе со строителями отстроили дом на большую семью. Как только строительство было окончено, прабабушка вместе со своими детьми начала разводить домашнее хозяйство. Появились корова, свиньи, гуси, куры, также котик с собачкой Рексом. Дети помогали взрослым: пасли скот, пололи грядки, ходили за водой (колонка зачастую находилась далеко от дома), убирали в доме, сажали и копали картофель, скашивали и сушили траву для домашнего скота. Почти на каждый праздник в доме прабабушки собиралась их большая семья.

В наше время участок, где живет моя любимая прабабушка, называют Старое Дворище, ведь тут остались лишь старики. Молодежь любит пройтись по новым улицам Дворища, вблизи школы и Дома культуры. Это и они – активные участники преобразований, которые происходят в деревне. Именно молодые люди продолжают традиции предков, укрепляют связь поколений.

Я очень люблю свою деревушку, ведь родные места вселяют в человека радость, успокоение души. В родном Дворище все кажется более красивым и чистым. Ведь именно родная природа дарит нам самые светлые чувства, позволяет полной грудью вдыхать аромат цветущих садов, полей, лесов, любоваться реками, наслаждаться неповторимой синевой и чистотой небесных далей.

Мой милый уголок также славится своей красотой, здесь можно увидеть великолепные закаты и восходы солнца на фоне леса и поля с колосьями. А какие у нас леса! Только заходишь в лес, и сразу слышишь переливы голосов птиц, наслаждаешься насыщенным ароматом трав и ягод.

Как и во многих деревнях, у нас есть свои обряды и обычаи. Каждый год мы всей деревней празднуем Купалье, Колядки, Рождество и даже Новый год.

Молодежь в купальскую ночь после окончания концерта отправляются на поиски той самой «папарать-кветки». В Новый год дружно поздравляем друг друга, желаем всех благ каждому. Если же у кого-то из сельчан происходит беда, то все рады помочь и сразу же поддержат. В следующем году мы будем отмечать пятисотлетие нашей деревни. Все, что меня окружает в моей жизни, – все это моя малая родина. И нужно бережно относиться к своей жизни, окружающей среде, людям, животным, природе. А это значит, что нужно беречь и помнить родительские дома. Пусть они превращаются в цветущие населенные места, бурлящие жизнью. Но это можно сделать только с любовью к тому, что называется малой родиной, с уважением к своей республике Беларусь.