Насколько тяжёлыми были динозавры? Оказывается, киты могут дать им фору

Все мы знаем об огромных и страшных рептилиях, которые населяли планету много миллионов лет назад. Однако насколько они большие?
Многие из нас знакомы с динозаврами по серии фильмов «Парк юрского периода». Там за людьми бегают велоцирапторы и тираннозавры, а другие динозавры просто производят сильное впечатление своими размерами.
Но есть и более впечатляющие животные. Например, киты. Вы можете представить, насколько они большие? Рекордсменом является синий кит, масса которого может превышать 150 тонн. А в длину он достигает 33 метров.
В общем, в сравнении с этими животными тираннозавры просто крошки. Как сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Biological Reviews, длина этих динозавров колебалась от 4 до 6 метров, масса составляет 5-10 тонн. Средний тираннозавр весил 7 тонн. А ведь это самый большой наземный хищник всех времён.
Впрочем, если бы динозавры всё-таки жили в наше время, их следовало бы опасаться. С другой стороны, их потомки – крокодилы – не такие пугающие, как рассказывают в школах.
Некоторые их представители настолько ленивы, что плавают, не двигая лапами. Вот как это выглядит (здесь подробнее).