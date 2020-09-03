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Насколько тяжёлыми были динозавры? Оказывается, киты могут дать им фору

03 сентября 2020 14:28
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Все мы знаем об огромных и страшных рептилиях, которые населяли планету много миллионов лет назад. Однако насколько они большие?

Многие из нас знакомы с динозаврами по серии фильмов «Парк юрского периода». Там за людьми бегают велоцирапторы и тираннозавры, а другие динозавры просто производят сильное впечатление своими размерами.

Но есть и более впечатляющие животные. Например, киты. Вы можете представить, насколько они большие? Рекордсменом является синий кит, масса которого может превышать 150 тонн. А в длину он достигает 33 метров.

Насколько тяжёлыми были динозавры? Оказывается, киты могут дать им фору -1

Фото: pixabay.com 

В общем, в сравнении с этими животными тираннозавры просто крошки. Как сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Biological Reviews, длина этих динозавров колебалась от 4 до 6 метров, масса составляет 5-10 тонн. Средний тираннозавр весил 7 тонн. А ведь это самый большой наземный хищник всех времён.

Насколько тяжёлыми были динозавры? Оказывается, киты могут дать им фору -4

Фото: pixabay.com 

Впрочем, если бы динозавры всё-таки жили в наше время, их следовало бы опасаться. С другой стороны, их потомки – крокодилы – не такие пугающие, как рассказывают в школах.

Некоторые их представители настолько ленивы, что плавают, не двигая лапами. Вот как это выглядит (здесь подробнее).

# Дикие животные # калейдоскоп

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