Насколько тяжёлыми были динозавры? Оказывается, киты могут дать им фору

Все мы знаем об огромных и страшных рептилиях, которые населяли планету много миллионов лет назад. Однако насколько они большие?

Многие из нас знакомы с динозаврами по серии фильмов «Парк юрского периода». Там за людьми бегают велоцирапторы и тираннозавры, а другие динозавры просто производят сильное впечатление своими размерами.

Но есть и более впечатляющие животные. Например, киты. Вы можете представить, насколько они большие? Рекордсменом является синий кит, масса которого может превышать 150 тонн. А в длину он достигает 33 метров.