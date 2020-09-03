44 года спустя. Как изменились актёры сериала «Рабыня Изаура»

Телесериал «Рабыня Изаура» впервые вышел на экраны еще в 1976 году. Он стал одним из самых популярных в истории бразильских сериалов. Многие женщины СССР с интересом наблюдали за всеми событиями картины. Предлагаем вам посмотреть, как за 44 года изменились звезды сериала. Изаура – Луселия Сантус Актриса начала свою карьеру в 14. Ее заметил театральный преподаватель и предложил пройти театральные курсы. В 1976 Сантус пригласили сняться в «Рабыне Изауре»,на тот момент у актрисы не было никакого опыта съемок. После успеха сериала Луселию стали часто приглашать на кастинги и предлагать роли. Сейчас актрисе 63 года, последний раз она снималась в 2006.

Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

Рабыня Роза – Леа Гарсиа Актрисе в этом году исполнилось 87 лет. Она стала известной благодаря двум популярным телесериалам – «Рабыня Изаура» и «Клон». Кроме съемок Леа продолжала работать в театре. Последняя картина с ней вышла в 2012 году.

Фото: kino-teatr.ru

Фото: kinopoisk.ru

Леонсио – Рубенс ди Фалку Рубенс с детства мечтал о театре. В 14 лет начал принимать участие в театральных постановках. Чаще всего Рубенс снимался в сериалах бразильских телекомпаний. Умер актер в 2008, в возрасте 76 лет.

Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» Тобиас – Роберто Пирильо В 17 лет Роберто стал актером в театре в родном Сан-Паулу. До съемок в телесериале «Рабыня Изаура» у него уже был опыт участия в телевизионных проектах. Сам Пирильо рассказал, что роль Тобиаса досталась ему случайно. Изначально его появление планировалось только в 15 сериях, но роль расширили. После «Рабыни Изауры» актер стал появляться на экранах только в ролях второго плана.

Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

Малвина – Норма Блум Карьера Нормы началась благодаря ее отцу, который преподавал английский на бразильском телевидении. Девочка часто приходила к отцу, на нее обратили внимание режиссеры и пригласили на съемки. Норма знает пять языков, поэтому она на телевидении не только снималась, но и переводила фильмы.

Фото: кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Фото: kino-teatr.ru

Рита – Неуза Боржес Неуза не сразу стала актрисой, вначале она работала певицей и танцовщицей в Сан-Паулу. Ее родители были против, но она их не слушала. Девушка случайно получила приглашение в театральную пьесу, так началась ее актерская карьера. Телесериал «Рабыня Изаура» принес ей большую популярность.

Фото: кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Фото: kino-teatr.ru

Командор Орасиу Корреа ди Альмейда –Жилберто Мартиньо Жилберто Мартиньо вначале играл в театре, потом начал сниматься в кино. Многие режиссеры отмечали его талант. Актер получил несколько кинематографических премий. Самую большую популярность ему принесла роль в сериале «Рабыня Изаура». Умер Мартиньо в 2001 году от тяжелого заболевания.

Фото: кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Фото: kino-teatr.ru