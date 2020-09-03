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Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал

03 сентября 2020 12:27
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Девушка часто огорчалась, что её супруг слишком много времени проводит на работе и совсем не уделяет ей внимания. В какой-то момент терпение благоверной лопнуло, и она решила «похитить» мужа.

Как рассказала жительница Японии на своей странице в Twitter, всё произошло 22 августа. Девушка и её муж оба работали в ночную смену. Закончив смену, японка отправилась домой, а вот её супруг собирался задержаться.

Девушка подумала, что с неё хватит. Она отправилась в офис к мужу, подождала, когда он будет идти по коридору, а затем схватила за руку и потянула за собой. Мужчина растерялся и спросил, что его супруга делает.

«Я тебя похищаю», – решительно ответила жена.

После этого девушка поторопила мужа, сказав, что в противном случае они могут опоздать на поезд. «Поезд? Какой ещё поезд?» – удивлялся мужчина.  Японка вручила супругу билеты, запретила пользоваться смартфоном и велела переодеться. Муж не стал сопротивляться.

Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал -1

Фото: twitter.com/tentyo_9130 

Когда супруги оказались в вагоне, девушка вручила мужчине беруши, надела на него маску для сна и сказала, что сейчас самое время спать. Муж японки начал говорить, что не сможет заснуть, но всё-таки честно попытался. Через какое-то время японец признался, что у него не получается спать, но как раз в этот момент им пора было выходить. 

Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал -4

Фото: twitter.com/tentyo_9130 

Девушка потянула благоверного в автобус. Мужчина смотрел на пейзаж за окном и постепенно начинал тревожиться. Повсюду были деревья и поля. «Тут вообще есть цивилизация? Что это за место? А интернет тут ловит?» – засыпал японец вопросами свою избранницу.

Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал -7

Фото: twitter.com/tentyo_9130 

В конце концов за окном показались горячие источники. Увидев их, мужчина воспрял духом и радостно закричал. Тогда уже девушка объяснила мужу, что он слишком много работает, и она соскучилась. Поэтому японка устроила поездку на горячие источники.

Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал -10

Фото: twitter.com/tentyo_9130 

Во время отдыха муж и жена попарились, устроили пир в гостинице, прогулялись по пляжу и сыграли в бильярд. Девушка отметила, что поездка получилась отличной и посоветовала другим пользователям тоже когда-нибудь устроить себе такое же приключение.

Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал -13

Фото: twitter.com/tentyo_9130 

Кстати, раньше мы рассказывали ещё одну красивую историю о муже и жене. Будущие супруги познакомились ещё в детстве, когда их родители выбрали для отдыха один и тот же курорт. А потом пара вновь встретилась в университете – здесь подробнее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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