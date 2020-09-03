Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал

Девушка часто огорчалась, что её супруг слишком много времени проводит на работе и совсем не уделяет ей внимания. В какой-то момент терпение благоверной лопнуло, и она решила «похитить» мужа.

Как рассказала жительница Японии на своей странице в Twitter, всё произошло 22 августа. Девушка и её муж оба работали в ночную смену. Закончив смену, японка отправилась домой, а вот её супруг собирался задержаться.

Девушка подумала, что с неё хватит. Она отправилась в офис к мужу, подождала, когда он будет идти по коридору, а затем схватила за руку и потянула за собой. Мужчина растерялся и спросил, что его супруга делает.

«Я тебя похищаю», – решительно ответила жена.

После этого девушка поторопила мужа, сказав, что в противном случае они могут опоздать на поезд. «Поезд? Какой ещё поезд?» – удивлялся мужчина. Японка вручила супругу билеты, запретила пользоваться смартфоном и велела переодеться. Муж не стал сопротивляться.