Девушка приехала к мужу в офис, взяла за руку и отвезла на горячие источники. Всё потому что мужчина слишком много работал
Девушка часто огорчалась, что её супруг слишком много времени проводит на работе и совсем не уделяет ей внимания. В какой-то момент терпение благоверной лопнуло, и она решила «похитить» мужа.
Как рассказала жительница Японии на своей странице в Twitter, всё произошло 22 августа. Девушка и её муж оба работали в ночную смену. Закончив смену, японка отправилась домой, а вот её супруг собирался задержаться.
Девушка подумала, что с неё хватит. Она отправилась в офис к мужу, подождала, когда он будет идти по коридору, а затем схватила за руку и потянула за собой. Мужчина растерялся и спросил, что его супруга делает.
«Я тебя похищаю», – решительно ответила жена.
После этого девушка поторопила мужа, сказав, что в противном случае они могут опоздать на поезд. «Поезд? Какой ещё поезд?» – удивлялся мужчина. Японка вручила супругу билеты, запретила пользоваться смартфоном и велела переодеться. Муж не стал сопротивляться.
Фото: twitter.com/tentyo_9130
Когда супруги оказались в вагоне, девушка вручила мужчине беруши, надела на него маску для сна и сказала, что сейчас самое время спать. Муж японки начал говорить, что не сможет заснуть, но всё-таки честно попытался. Через какое-то время японец признался, что у него не получается спать, но как раз в этот момент им пора было выходить.
Фото: twitter.com/tentyo_9130
Девушка потянула благоверного в автобус. Мужчина смотрел на пейзаж за окном и постепенно начинал тревожиться. Повсюду были деревья и поля. «Тут вообще есть цивилизация? Что это за место? А интернет тут ловит?» – засыпал японец вопросами свою избранницу.
Фото: twitter.com/tentyo_9130
В конце концов за окном показались горячие источники. Увидев их, мужчина воспрял духом и радостно закричал. Тогда уже девушка объяснила мужу, что он слишком много работает, и она соскучилась. Поэтому японка устроила поездку на горячие источники.
Фото: twitter.com/tentyo_9130
Во время отдыха муж и жена попарились, устроили пир в гостинице, прогулялись по пляжу и сыграли в бильярд. Девушка отметила, что поездка получилась отличной и посоветовала другим пользователям тоже когда-нибудь устроить себе такое же приключение.
Фото: twitter.com/tentyo_9130
Кстати, раньше мы рассказывали ещё одну красивую историю о муже и жене. Будущие супруги познакомились ещё в детстве, когда их родители выбрали для отдыха один и тот же курорт. А потом пара вновь встретилась в университете – здесь подробнее.