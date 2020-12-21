«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день

Художница Татьяна Задорожняя уже много лет радует своими забавными рисунками. Очарования персонажам добавляют фразы, которые вертятся в голове у каждого человека.

В начале 2000-ых Задорожняя начала публиковать рисунки в соцсетях. Случайные пользователи заинтересовались её работами, показали своим друзьям, а те – своим. Так к ней и пришла популярность.

Теперь Татьяна размещает свои иллюстрации в Instagram-аккаунте и получает множество хвалебных отзывов. Художница рассказывала, что не обучалась рисованию, это просто хобби.