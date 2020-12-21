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«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день

21 декабря 2020 10:28
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Художница Татьяна Задорожняя уже много лет радует своими забавными рисунками. Очарования персонажам добавляют фразы, которые вертятся в голове у каждого человека.

В начале 2000-ых Задорожняя начала публиковать рисунки в соцсетях. Случайные пользователи заинтересовались её работами, показали своим друзьям, а те – своим. Так к ней и пришла популярность.

Теперь Татьяна размещает свои иллюстрации в Instagram-аккаунте и получает множество хвалебных отзывов. Художница рассказывала, что не обучалась рисованию, это просто хобби.

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -1

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -3

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -5

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -7

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -9

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -11

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -13

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -15

Фото: instagram.com/fevrony 

«Нас ждут великие дела». Девять позитивных иллюстраций, которые помогут улыбнуться даже в очень мрачный день -17

Фото: instagram.com/fevrony 

Кстати, а вы когда-нибудь представляли, как ещё могла бы выглядеть Мона Лиза? Вот несколько примеров, которые вызвали бы у Леонардо да Винчи праведный гнев (здесь подробности).

# Художник # калейдоскоп # Татьяна Задорожняя # Фотофакт

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