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Человек ушёл из дома и пропал. Оказалось, он спал в пещере

21 декабря 2020 07:52
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Родственники заявили в правоохранительные органы о пропаже члена семьи. Через 40 дней мужчину нашли – он спал в пещере.

Как сообщает AsiaOne, об исчезновении жителя города Тайчжун (Тайвань) стало известно 16 ноября. В последний раз мужчину по фамилии Чиу видели, когда он направлялся в горный район Гугуань.

Проведённые поиски не принесли результата, поэтому семье оставалось только ждать. Спустя почти месяц, 15 декабря, в полицию поступило сообщение от охотника по фамилии Ян. Мужчина сказал, что в пещере за заброшенной электростанцией нашёл спавшего человека.  

Человек ушёл из дома и пропал. Оказалось, он спал в пещере -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале NOWnews 

Прибывшие к указанному месту правоохранители выяснили, что этот человек – пропавший Чиу. Предположительно, мужчина упал в расщелину глубиной около 100 метров. Чиу не пострадал, но на всякий случай его доставили в больницу, сейчас пациент в стабильном состоянии.

Кстати, ранее мы рассказывали о более весёлом случае. Мужчина ходил по лесу, попал в фотоловушку и стал звездой – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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