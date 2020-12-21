Человек ушёл из дома и пропал. Оказалось, он спал в пещере

Родственники заявили в правоохранительные органы о пропаже члена семьи. Через 40 дней мужчину нашли – он спал в пещере.

Как сообщает AsiaOne, об исчезновении жителя города Тайчжун (Тайвань) стало известно 16 ноября. В последний раз мужчину по фамилии Чиу видели, когда он направлялся в горный район Гугуань.

Проведённые поиски не принесли результата, поэтому семье оставалось только ждать. Спустя почти месяц, 15 декабря, в полицию поступило сообщение от охотника по фамилии Ян. Мужчина сказал, что в пещере за заброшенной электростанцией нашёл спавшего человека.