Как создать букет из мандаринов и хвои? Мастер-класс от декоратора
Как создать букет из мандаринов и хвои, показали в программе «Минск и минчане».
Мария Прохореня, фуд-флорист:
Для приготовления мандаринового зимнего букета нам понадобятся: мандарины, хвоя, упаковка, ленты и декор (шишки, сушеные мандарины, корица). Их можно заготовить заранее самостоятельно или приобрести в магазинах для декора.
Начинаем букет с того, что надеваем мандарины на шпаги, таких заготовок нам понадобится 25 штук. В мандарин мы продеваем четыре шпажки для того, чтобы он устойчиво стоял в букете.
Теперь нам нужно подготовить хвою. Подрезаем ветки секатором, из большой ветки нам понадобится несколько десятков таких лапок маленького и большого размера.
Мы нарезали наши веточки, теперь нужно их закрепить на шпажки. Мы будем делать это тейп-лентой, вы можете использовать узкий скотч. Закрепляем тейп-ленту сначала на шпажку, затем берем лапку, оголяем ей край для того, чтобы иголки не мешали, прикрепляем шпажку к лапке.
Для украшения букета возьмем шишки и сушеный апельсин, закрепим их точно так же на шпаги, просто протыкая их.
Все элементы подготовлены, теперь приступим к сборке букета. Все заготовки букеты мы собираем по кругу с помощью скотча.
Расстояние между мандаринами закрывайте хвоей и мелкими элементами декора. Крупные элементы размещайте в разных углах, но не симметрично. В конце подбиваем букет еловыми лапками.
Мария Прохореня:
Ногу букета подрезаем, чтобы шпажки не выпирали.
Такой букет будет отлично смотреться в крафтовой упаковке. Упаковку мы нарезали шириной приблизительно 25 см и будем складывать ее уголками.
Для того, чтобы упаковочная бумага хорошо обнимала букет и ложилась на него, мы делаем вот такой небольшой надрез и начнем упаковывать.
Фруктовый букет можно подарить коллегам, друзьям или поставить в центре новогоднего стола. Подарок несложный в изготовлении, но очень трогательный, потому что сделан своими руками.
Мария Прохореня:
И финальный штрих – завязываем лентой.
Аромат мандаринов и хвойных веточек станет неотъемлемой составляющей предновогодней суеты и самой главной ночи в году.
Мария Прохореня:
Наш букет готов. Яркого и сладкого вам Нового года!