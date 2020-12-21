Как создать букет из мандаринов и хвои? Мастер-класс от декоратора

Как создать букет из мандаринов и хвои, показали в программе «Минск и минчане». Мария Прохореня, фуд-флорист:

Для приготовления мандаринового зимнего букета нам понадобятся: мандарины, хвоя, упаковка, ленты и декор (шишки, сушеные мандарины, корица). Их можно заготовить заранее самостоятельно или приобрести в магазинах для декора.

Начинаем букет с того, что надеваем мандарины на шпаги, таких заготовок нам понадобится 25 штук. В мандарин мы продеваем четыре шпажки для того, чтобы он устойчиво стоял в букете.

Теперь нам нужно подготовить хвою. Подрезаем ветки секатором, из большой ветки нам понадобится несколько десятков таких лапок маленького и большого размера.

Мы нарезали наши веточки, теперь нужно их закрепить на шпажки. Мы будем делать это тейп-лентой, вы можете использовать узкий скотч. Закрепляем тейп-ленту сначала на шпажку, затем берем лапку, оголяем ей край для того, чтобы иголки не мешали, прикрепляем шпажку к лапке.

Для украшения букета возьмем шишки и сушеный апельсин, закрепим их точно так же на шпаги, просто протыкая их.

Все элементы подготовлены, теперь приступим к сборке букета. Все заготовки букеты мы собираем по кругу с помощью скотча.

Расстояние между мандаринами закрывайте хвоей и мелкими элементами декора. Крупные элементы размещайте в разных углах, но не симметрично. В конце подбиваем букет еловыми лапками. Мария Прохореня:

Ногу букета подрезаем, чтобы шпажки не выпирали.

Такой букет будет отлично смотреться в крафтовой упаковке. Упаковку мы нарезали шириной приблизительно 25 см и будем складывать ее уголками.

Для того, чтобы упаковочная бумага хорошо обнимала букет и ложилась на него, мы делаем вот такой небольшой надрез и начнем упаковывать.

Фруктовый букет можно подарить коллегам, друзьям или поставить в центре новогоднего стола. Подарок несложный в изготовлении, но очень трогательный, потому что сделан своими руками.

Мария Прохореня:

И финальный штрих – завязываем лентой.

Аромат мандаринов и хвойных веточек станет неотъемлемой составляющей предновогодней суеты и самой главной ночи в году.