Тренды новогоднего макияжа. Показываем три модных образа

Новогодний макияж диктует гороскоп. Властелин года – белый металлический бык – оценит ваше мерцание. Быть ярче елки не стоит, а вот серебристые акценты оценят звезды. Люся Дюк, визажист:

Мы используем такой плотный металлический блеск, именно серебристый оттенок, но не выбирайте слишком темный, потому что он придаст глазу тяжести и усталости. Пусть металлический серебристый оттенок будет как можно светлее. Прокрашивайте обязательно до самых ресничек, чтобы не было никаких пробелов.

Не поленитесь прокрасить темным карандашом между ресницами. Такой секретик добавит им густоты, а взгляд станет выразительным. Если вы обладательница светлых глаз, не жалейте туши. Даже если ресницы немного слипнутся, кукольный эффект уместен на карнавале. Но золотое правило никто не отменял: акцент либо на губы, либо на глаза.

Люся Дюк:

Яркие губы будут красиво смотреться, если они будут сделаны ровно, четко, симметрично. Чтобы себе как-то помочь, можно сначала карандашом аккуратно провести контур и, уже не выходя за него, наносить помаду.

Нижние и верхние точки поставлю, ведите всегда линию от самых уголков. Никогда не оставляйте внешние уголки не в помаде, открытыми, чтобы не было такого ощущения, когда вы будете говорить и будут эти пробелы, это будет смотреться всегда неаккуратно.

Чтобы весь вечер не метаться между зеркальцем и танцполом, выбирайте матовые устойчивые текстуры. И помните: чем светлее тон кожи, тем темнее на ней будет выглядеть любая помада. Винная – идеальная пара для светлокожих блондинок, кофейная подойдет кареглазым, а вот с фиолетовой будьте осторожны, она выдаст все недостатки кожи. Люся Дюк:

Наш красивый актуальный новогодний образ готов. Вы можете увидеть, что необязательно краситься ярко и много для того, чтобы выглядеть ярко и красиво. Получился такой классический голливудский образ.

А мы продолжаем новогоднее преображение на более неформальную вечеринку. Нежный персиковый нюд, как и вся пастельная гамма, по душе хозяину года. Слегка припудриваем веки перед тем, как наносить тени.

Люся Дюк:

Совсем немножко такого терракотового, рыжеватого оттенка для того, чтобы подчеркнуть ей уголок.

Провожу вдоль линии роста ресниц, чтобы глаз уходил вверх, был такой лисий взгляд. Снизу тоже до середины зрачка проведу темненьким для того, чтобы еще ярче был акцент. Беру вот эту границу и просто мягко ее растушевываю. Темными тенями нельзя сделать такой мягкий переход. Если вы делаете темный уголок, потом берите немного светлее и им уже растушевывайте.

Добавляем хайлайтера, румян. Люся Дюк:

Для того, чтобы нарисовать звездочку, можно использовать лайнер серебристый, либо если у вас есть какие-то плотные тени, можно их немного разбавить водой и тоже наносить. Потом обязательно можно зафиксировать немного лаком.

Для губ также нежный оттенок – под стать всему образу. Люся Дюк:

Вот у нас получился чистый, свеженький, теплый персиковый образ, но с маленькой изюминкой, с маленькой звездочкой, она играет при свете.

Яркие драматические смоки – беспроигрышный вариант в новогоднюю ночь. Добавим томному взгляду металлического сияния. Нарисуем легкую дымку. Кстати, карандаш выбирайте не черный, а темно-коричневый, это добавит мягкости.

Люся Дюк:

Какой-то средний тон, не слишком серый, из нюдовых оттенков можно выбрать. Наношу ярче, насыщеннее у внешнего угла и нижний глазик тоже. Сейчас я возьму темнее цвет и еще сильнее усилю уголочки.

Когда вы делаете смоки, можно делать какие-то акценты – нежные, перламутровые хайлайтером. Внутренний уголок можно прокрасить. Сразу глазик смотрится выразительнее.

Серебро наносим на яблочко век. Светлый тон придаст нарядности. Это же касается и румян, светлая гамма добавит молодости, темная может подчеркнуть недостатки. В случае с королевскими смоки, губы оставляем максимально нейтральными.

Люся Дюк:

Наш самый яркий образ – кошачий глаз – готов.