«Дикие ясли». Лисята поселились на даче родителей Галины Шишковой: певица рассказывает о гостях в соцсетях

Новости Беларуси. На даче у родителей певицы и дизайнера Галины Шишковой в Гродненской области появились необычные соседи – на участке гостят лисята. Галина Шишкова публикует видео и фото с пушистыми гостями участка на своей странице в Instagram почти два месяца. «У родителей на даче весело. Уже месяц лисята делают, что хотят. Мама-лиса видимо в засаде и наблюдает».

Фото: instagram.com/galinashishkova1

Спустя некоторое время Галина Шишкова написала, что погостить лисы приходят уже не первый год. Лисята не боятся людей, никого не трогают – только играют на участке. Галина Шишкова:

Тема лис на даче или дикие ясли продолжается. Четвёртый год лиса на месяц июнь сдаёт в ясли своих деток на месяц, потом уводит в лес и до следующего года не появляется. Играются как маленькие щенки, ловят бабочек и прыгают как кони. Родителей совсем не боятся. Не бешеные они, лесник сказал, что больной зверь иначе себя ведёт. Видимо, мать-лиса понимает, что ее детенышей не обидят и никто их не трогает. Вода у них в миске есть, крыжовник и морковку да лучок тоже цепануть могут, все у них хорошо. Кормить только нельзя их, прогонять силой тоже, может быть агрессия. Так вот зверьё и обнаглело, вчера поздно вечером родители сидели на террасе, пили чай, эти коники маленькие сначала друг с другом игрались в догонялки, потом устали, попили водички, пришли к моим и упали в ноги, а один малыш подошёл к папе, два раза лизнул его ногу и упал отдыхать. Вот и пойми. Стремно, конечно. Мама смеётся и говорит, сегодня лизнул, а завтра за еду примет. Но это такая маленькая прелесть. Мне присылают родители видео и так это умиляет. Все будет хорошо, подрастут и уйдут во взрослую жизнь!

Фото: instagram.com/galinashishkova1

Певица отметила, что в начале августа было два месяца, как животные соседствуют с родителями. «Папа уморил догонялками своих диких питомцев. Коники поели, напрыгались, набегались и устали... Шёл третий месяц. Остальные три ушли, а этой парочке очень хорошо и весело на даче у родителей». Подписчики следят за жизнью питомцев – каждое видео набирает более тысячи просмотров.

Фото: instagram.com/galinashishkova1