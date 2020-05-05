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Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило

05 мая 2020 09:18
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Женщина заметила у себя во дворе кошку и начала её подкармливать. Через некоторое время животное доверилось новой знакомой и показало своих котят. 

Как сообщает Bored Panda, как-то раз жительница американского штата Алабама Шиа Приор заметила бездомную кошку. Женщина позвала гостью, но та не отважилась подойти. Однако животное продолжало приходить и спустя несколько месяцев начало принимать угощения. 

Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило-1

Фото: Bored Panda / facebook.com/sheasimplified 

Подружившись с кошкой, Шиа поняла, что перед ней молодая мама. Приор попросила гостью показать ей своих котят. Словно поняв просьбу женщины, на следующий день животное привело к ней детёнышей. 

Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило-4

Фото: facebook.com/sheasimplified 

Сначала пушистые малыши боялись Приор и смотрели на неё из-под сарая, но затем набрались храбрости и вышли. Уже через 15 минут Шиа смогла погладить котят. 

Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило-7

Фото: facebook.com/sheasimplified 

После этого случая женщина забрала кошку и её детей к себе домой. Главу семейства кошачьих Приор собирается оставить у себя, а котят планирует передать в хорошие руки, когда малыши достаточно окрепнут и смогут расстаться с матерью. 

Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило-10

Фото: facebook.com/sheasimplified 

Ранее мы рассказывали ещё одну трогательную историю. Мама-кошка принесла своего котёнка в больницу.

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# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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