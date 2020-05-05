Найденная на улице кошка показала женщине котят после её просьбы – и это было очень мило

Женщина заметила у себя во дворе кошку и начала её подкармливать. Через некоторое время животное доверилось новой знакомой и показало своих котят.

Как сообщает Bored Panda, как-то раз жительница американского штата Алабама Шиа Приор заметила бездомную кошку. Женщина позвала гостью, но та не отважилась подойти. Однако животное продолжало приходить и спустя несколько месяцев начало принимать угощения.