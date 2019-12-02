Найдена необычная птица, которая внешне похожа на покемона

У животного на одной половине тела оперение, характерное для мужской особи, а на другой – оперение, характерное для женской. Кроме того, у птиц с такой аномалией развития и женские, и мужские половые органы.

В Техасе п ользователю Reddit удалось запечатлеть красного кардинала с двусторонним гинандроморфизмом.

В комментариях пользователи добавили, что такие пернатые редко поют, а также практически никогда не ухаживают за другими особями своего вида.

Ранее мы рассказывали о белке-альбиносе, которую сфотографировали в Великобритании.