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Найдена необычная птица, которая внешне похожа на покемона

02 декабря 2019 13:34
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В Техасе пользователю Reddit удалось запечатлеть красного кардинала с двусторонним гинандроморфизмом. 

У животного на одной половине тела оперение, характерное для мужской особи, а на другой – оперение, характерное для женской. Кроме того, у птиц с такой аномалией развития и женские, и мужские половые органы. 

Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса 

Найдена необычная птица, которая внешне похожа на покемона -1

Фото: reddit.com/user/TheVantasy 

В комментариях пользователи добавили, что такие пернатые редко поют, а также практически никогда не ухаживают за другими особями своего вида. 

Ранее мы рассказывали о белке-альбиносе, которую сфотографировали в Великобритании. 

Посмотреть на белоснежное животное с красными глазами можно здесь

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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