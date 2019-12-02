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Как правильно посадить чёрную смородину?

02 декабря 2019 07:34
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Александр Зазулин, младший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Для посадки смородины мы выбираем ровные участки почвы, достаточно увлажненные, но не заболоченные. Смородина выдерживает легкое затенение, но в сильно затененных местах ее побеги вытягиваются, кладовых почек формируется мало, в результате чего это негативно сказывается на урожае. Лучшим периодом для посадки является осень. Мы можем начинать работы с октября и заканчивать их за 15 дней до наступления заморозков.

Как правильно посадить чёрную смородину? -1

Для посадки смородины мы капаем ямку шириной 30 и глубиной 40 см. Желательно размещать взаимоопыляемые сорта это способствует большому урожаю.

Как правильно посадить чёрную смородину? -4

Смородину мы сажаем под наклоном в ямку, засыпаем почвой и уплотняем землю. Делаем обрезку побегов на 3-4 почки над землей. Потом у нас из этих почек весной появятся новые побеги и наш куст будет формироваться.

Как правильно посадить чёрную смородину? -7

Как правильно посадить чёрную смородину? -9

Если почва недостаточно увлажненная, то растение можно полить. В дальнейшем для обогащения почвы весной можно использовать азотные удобрения, а осенью – фосфорные и калийные.

Как правильно посадить чёрную смородину? -12

Желаю вам богатых урожаев смородины!

# Растения и цветы # калейдоскоп # Александр Зазулин # Фотофакт # растения

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