Как правильно посадить чёрную смородину?

Александр Зазулин, младший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Для посадки смородины мы выбираем ровные участки почвы, достаточно увлажненные, но не заболоченные. Смородина выдерживает легкое затенение, но в сильно затененных местах ее побеги вытягиваются, кладовых почек формируется мало, в результате чего это негативно сказывается на урожае. Лучшим периодом для посадки является осень. Мы можем начинать работы с октября и заканчивать их за 15 дней до наступления заморозков.

Для посадки смородины мы капаем ямку шириной 30 и глубиной 40 см. Желательно размещать взаимоопыляемые сорта – это способствует большому урожаю.

Смородину мы сажаем под наклоном в ямку, засыпаем почвой и уплотняем землю. Делаем обрезку побегов на 3-4 почки над землей. Потом у нас из этих почек весной появятся новые побеги и наш куст будет формироваться.

Если почва недостаточно увлажненная, то растение можно полить. В дальнейшем для обогащения почвы весной можно использовать азотные удобрения, а осенью – фосфорные и калийные.