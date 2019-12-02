Готовимся к 2020 году. Как создать энергетический талисман, чтобы быть здоровым и удачливым
До Нового года остаётся уже совсем немного, поэтому люди начинают готовиться к приходу 31 декабря. Предстоит немало работы: закупить подарки, определиться, что будет на праздничном столе, решить, куда пойти.
В числе прочего некоторые люди желают защититься от всего плохого, что может случиться в 2020 году. Для этих целей может использоваться энергетический талисман. Самое интересное, что это не какая-то вещь, а энергетика, которой пропитывается человек. Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо в следующем году, нужно соблюдать ряд правил. Они помогут поддерживать вас в отличной форме.
Эти правила вряд ли вас удивят, поскольку их можно услышать на каждом шагу, но мы всё равно их перечислим.
Путешествовать полезно
Общение с незнакомыми людьми и изучение культур других стран не только приятно, но и заряжает энергией, которую в своей стране не получить.
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Слушаем маму/бабушку
А точнее – их стандартные советы. Не засиживаться допоздна. Не проводить слишком много времени за компьютером, если только это не работа. Не пить, не курить и никаким иным образом не засорять организм.
Перестановка
Переставив мебель в доме, можно изменить привычные пути энергетических потоков, что изменит и обстановку в жизни.
Будь как Билл Гейтс
Следует читать книги и научные статьи, заниматься исследованием и творчеством. Если денег много, то можно попробовать себя и в благотворительности.
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Заботься о планете
Если нет желания становиться Чистоменом, достаточно просто перестать мусорить. Если каждый будет относить свой мусор в урну, то в Чистомене больше не будет нужды.
Сохраняем спокойствие
К чему переживать? Как сказал Далай-лама: «если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно».
И помните, всё в ваших руках. Даже если энерготалисман не получится, никогда не поздно возложить ответственность за свою судьбу на себя и исполнить свои мечты.