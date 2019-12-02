Готовимся к 2020 году. Как создать энергетический талисман, чтобы быть здоровым и удачливым

До Нового года остаётся уже совсем немного, поэтому люди начинают готовиться к приходу 31 декабря. Предстоит немало работы: закупить подарки, определиться, что будет на праздничном столе, решить, куда пойти.

В числе прочего некоторые люди желают защититься от всего плохого, что может случиться в 2020 году. Для этих целей может использоваться энергетический талисман. Самое интересное, что это не какая-то вещь, а энергетика, которой пропитывается человек. Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо в следующем году, нужно соблюдать ряд правил. Они помогут поддерживать вас в отличной форме.

Эти правила вряд ли вас удивят, поскольку их можно услышать на каждом шагу, но мы всё равно их перечислим.

Путешествовать полезно

Общение с незнакомыми людьми и изучение культур других стран не только приятно, но и заряжает энергией, которую в своей стране не получить.

Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»