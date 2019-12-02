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Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились

02 декабря 2019 09:31
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Девушка пригласила трёх бывших парней на свою свадьбу. И молодые люди с удовольствием приняли приглашение. 

Как сообщает AsiaOne, 25 ноября жительница Таиланда Тунчанок Буункача вышла замуж. Девушка придерживается мнения, что бывший парень – это тот, кто в определённую пору жизни является самым близким человеком. Поэтому невеста решила позвать на свою церемонию бракосочетания трёх бывших. 

Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились -1

Фото: facebook.com/TheMooseGrapher 

Тунчанок поговорила с женихом и спросила, не будет ли он против, если на свадьбу придут несколько её предыдущих кандидатов в мужья. Парень согласился. Невеста также предложила жениху позвать бывших девушек, но мужчина пригласил лишь одну, а та была за границей. 

Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились -4

Фото: instagram.com/book_kantajinda 

Во время торжества была сделана фотография, на которой они все впятером. Девушка и её бывшие сияют, а новоиспечённый супруг неловко улыбается. Снимок было стал вирусным в соцсетях. Девушка заверила, что фотография постановочная, и её муж ничуть не сердится. 

Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились -7

Фото: facebook.com/TheMooseGrapher 

Во время мероприятия все веселились, а после него получившая звание жены девушка поблагодарила своих бывших парней, что они нашли время, чтобы присутствовать в этот важный для неё день. 

Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились -10

Фото: facebook.com/TheMooseGrapher 

Пользователи по-разному отнеслись к этой истории. Кто-то посмеялся, кто-то не одобрил. Один из комментаторов заявил, что вздумай он поступить так же, то все его бывшие девушки не поместились бы на сцене. 

Кстати, недавно мы рассказывали о ещё одном примере трогательной дружбы. Девушка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как парень будет делать предложение её сестре.

Взглянуть на снимки можно здесь

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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