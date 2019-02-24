Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019»

Новости США. Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия года – вручения престижной награды Оскар-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия года – вручения престижной награды Оскар-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лос-Анджелесе завершаются последние приготовления к 91-ой церемонии. Уже расстелена красная ковровая дорожка, несмотря на тревожные предупреждения синоптиков о возможном снегопаде – его в там не видели с 1962-го года.
Восемь кандидатов на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм» были объявлены месяц назад.
Среди них фильм «Богемская рапсодия», «Зеленая книга», «Власть» и другие. Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет без ведущего. Последний раз такое случалось 30 лет назад.