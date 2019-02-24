Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019»

Новости США. Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия года – вручения престижной награды Оскар-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе завершаются последние приготовления к 91-ой церемонии. Уже расстелена красная ковровая дорожка, несмотря на тревожные предупреждения синоптиков о возможном снегопаде – его в там не видели с 1962-го года.

Восемь кандидатов на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм» были объявлены месяц назад.