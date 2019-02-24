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Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019»

24 февраля 2019 12:59
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Новости США. Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия года – вручения престижной награды Оскар-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019» -1

В Лос-Анджелесе завершаются последние приготовления к 91-ой церемонии. Уже расстелена красная ковровая дорожка, несмотря на тревожные предупреждения синоптиков о возможном снегопаде – его в там не видели с 1962-го года.

Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019» -4

Восемь кандидатов на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм» были объявлены месяц назад.

Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019» -7

Среди них фильм «Богемская рапсодия», «Зеленая книга», «Власть» и другие. Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет без ведущего. Последний раз такое случалось 30 лет назад.

Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019» -10

Расстелена красная дорожка. В Лос-Анджелесе завершаются приготовления к премии «Оскар-2019» -12

# Оскар # калейдоскоп # Фотофакт

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