Надежда Бабкина вернулась к работе после болезни. Васильев и Хромченко показали, как это было

Надежда Бабкина вернулась к съемкам программы «Модный приговор»‌ после болезни, которую народная артистка России перенесла в апреле. Снимки с артисткой опубликовали ее коллеги ‌‌–‌ Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Историк моды и ведущий отметил, что работа продолжается.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Александр Васильев:

Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы «Модный приговор» продолжаются! Эвелина Хромченко добавила на своей странице в Instagram, что они с коллегами работают, чтобы зрители оставались дома.

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko