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Надежда Бабкина вернулась к работе после болезни. Васильев и Хромченко показали, как это было

19 мая 2020 09:13
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Надежда Бабкина вернулась к съемкам программы «Модный приговор»‌ после болезни, которую народная артистка России перенесла в апреле.  

Снимки с артисткой опубликовали ее коллеги ‌‌–‌ Эвелина Хромченко и Александр Васильев.   

Историк моды и ведущий отметил, что работа продолжается.  

Надежда Бабкина вернулась к работе после болезни. Васильев и Хромченко показали, как это было-1

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Александр Васильев:
Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы «Модный приговор» продолжаются!  

Эвелина Хромченко добавила на своей странице в Instagram, что они с коллегами работают, чтобы зрители оставались дома.  

Надежда Бабкина вернулась к работе после болезни. Васильев и Хромченко показали, как это было-4

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Сама Надежда Бабкина рассказала, что ведущие уже в образах и работают. Хотя шоу все еще снимают без зрителей.  

Напомним, в начале апреля Надежда Бабкина попала в больницу. Артистка перенесла пневмонию.   

«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении (читать далее).    

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Эвелина Хромченко # Александр Васильев # Фотофакт

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