Надежда Бабкина вернулась к работе после болезни. Васильев и Хромченко показали, как это было
Надежда Бабкина вернулась к съемкам программы «Модный приговор» после болезни, которую народная артистка России перенесла в апреле.
Снимки с артисткой опубликовали ее коллеги – Эвелина Хромченко и Александр Васильев.
Историк моды и ведущий отметил, что работа продолжается.
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Александр Васильев:
Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы «Модный приговор» продолжаются!
Эвелина Хромченко добавила на своей странице в Instagram, что они с коллегами работают, чтобы зрители оставались дома.
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Сама Надежда Бабкина рассказала, что ведущие уже в образах и работают. Хотя шоу все еще снимают без зрителей.
Напомним, в начале апреля Надежда Бабкина попала в больницу. Артистка перенесла пневмонию.
«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении (читать далее).