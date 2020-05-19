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Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе

19 мая 2020 07:51
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Популярная австралийская спортсменка, блогер и журналистка Тиффани Холл недавно поделилась фотографией со своей мамой Джанетт Холл. Пользователи соцсетей сразу поняли, почему Тиффани так хорошо выглядит. 

Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе-1

Фото: instagram.com/tiffhall_xo 

Блогер опубликовала снимок матери на своей странице в Instagram по случаю 64-летия женщины. Увидев фотографию, не все поверили, что Джанетт уже за 60. А те, кто поверил, заявили, что и сами хотели бы так выглядеть в 64 года. 

Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе-4

Фото: instagram.com/tiffhall_xo 

Тиффани добавила, что недавно её маме сделали операцию на колене. Холл призналась, что женщине пришлось нелегко, ведь она привыкла к активному образу жизни. Но ради здоровья Джанетт на некоторое время перешла от суровых тренировок к оздоровительной физкультуре. И вскоре женщина восстановилась.

Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе-7

Фото: instagram.com/tiffhall_xo 

Холл пояснила, что у её родителей есть своя школа тхэквондо. Вот уже 35 лет Джанетт обучает подрастающие поколения боевым искусствам. Тиффани и сама прошла обучение под руководством своей матери, а уже только потом стала фитнес-тренером. 

Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе-10

Фото: instagram.com/tiffhall_xo 

Впрочем, журналистка и сейчас время от времени проходит к маме потренироваться, а также приводит своего первенца Арнольда, чтобы мальчик тоже получил определённую физическую подготовку. 

Фитнес-тренер показала 64-летнюю маму. Подписчики заявили, что женщина на фото вдвое моложе-13

Фото: instagram.com/tiffhall_xo 

Вероятно, Джанетт и является той самой бабушкой, которую учителя физкультуры ставят в пример своим воспитанникам.

Кстати, у нас есть ещё несколько примеров людей, которые находятся в отличной форме, несмотря на солидный возраст (здесь подробнее).

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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