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«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении

06 мая 2020 07:29
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Новости России. Певица Надежда Бабкина поделилась подробностями о своём лечении от пневмонии. Об этом артистка рассказала в эфире Первого канала. 

По словам Бабкиной, всё началось с головной боли. Потом исполнительнице захотелось лечь и лежать. Поняв, что дело плохо, она вызвала скорую. Медики прибыли очень быстро и отвезли артистку в больницу. 

«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении -1

Фото: instagram.com/ngbabkina 

Разговаривая с врачами, Бабкина сказала, что полностью им доверяет и согласна на любое необходимое лечение. Что было дальше – исполнительница плохо помнит, однако потом она оказалась в реанимации. Позже выяснилось, что у Надежды было поражено около 80% лёгких. 

Сейчас артистка находится в деревне и восстанавливается. Хотя пока что исполнительнице сложно ходить, но она не пользуется палкой или костылями, чтобы не привыкнуть. Говоря о своём выздоровлении, Бабкина сказала, что причина может быть и в огромном желании жить. 

«Желание жить, сила воли, знаешь, желание любить, наслаждаться. Я обожаю жизнь! Я просто обожаю людей, жизнь», – эмоционально сказала Бабкина. 

Заканчивая свой рассказ, артистка спела, тем самым показывая, насколько она оправилась от болезни. 

Напомним, Надежда Бабкина была помещена в больницу в начале апреля. У певицы обнаружили обширную двустороннюю пневмонию.   

Лечение длилось около месяца, после чего артистку выписали (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Видеофакт

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