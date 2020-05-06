«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении

По словам Бабкиной, всё началось с головной боли. Потом исполнительнице захотелось лечь и лежать. Поняв, что дело плохо, она вызвала скорую. Медики прибыли очень быстро и отвезли артистку в больницу.

Новости России. Певица Надежда Бабкина поделилась подробностями о своём лечении от пневмонии. Об этом артистка рассказала в эфире Первого канала.

Разговаривая с врачами, Бабкина сказала, что полностью им доверяет и согласна на любое необходимое лечение. Что было дальше – исполнительница плохо помнит, однако потом она оказалась в реанимации. Позже выяснилось, что у Надежды было поражено около 80% лёгких.

Сейчас артистка находится в деревне и восстанавливается. Хотя пока что исполнительнице сложно ходить, но она не пользуется палкой или костылями, чтобы не привыкнуть. Говоря о своём выздоровлении, Бабкина сказала, что причина может быть и в огромном желании жить.

«Желание жить, сила воли, знаешь, желание любить, наслаждаться. Я обожаю жизнь! Я просто обожаю людей, жизнь», – эмоционально сказала Бабкина.

Заканчивая свой рассказ, артистка спела, тем самым показывая, насколько она оправилась от болезни.

Напомним, Надежда Бабкина была помещена в больницу в начале апреля. У певицы обнаружили обширную двустороннюю пневмонию.